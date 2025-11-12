En vivo
Galán propone reactivar las "estrellas negras" por aumento de muertes en vías de Bogotá

Galán propone reactivar las “estrellas negras” por aumento de muertes en vías de Bogotá

Tras el preocupante aumento de muertos en la vía por accidentes de tránsito, el alcalde Galán propone revivir la campaña de estrellas negras como medio de sensibilización ciudadana.

