Galán propone reactivar las “estrellas negras” por aumento de muertes en vías de Bogotá

Según el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, más de 1.000 personas, en su mayoría motociclistas, han muerto en accidentes de tránsito en la ciudad. De acuerdo con el mandatario, la intolerancia y los conductores en estado de embriaguez han generado el aumento en las cifras, mencionando que en Bogotá no se puede volver costumbre ver a personas fallecidas en las vías.

Es por esto que el mandatario local ha propuesto reactivar la campaña de “Estrellas Negras en la Vía”. Menciona que no es la única forma de sensibilizar a la ciudadanía, pero es un mecanismo que genera conciencia, más aún cuando las fechas decembrinas están a la vuelta de la esquina.

“Es una herramienta, no es la única, pero es una que genere conciencia de lo que significa, porque se nos está volviendo paisaje que todos los días mueren personas en las calles por accidentes viales, y eso no puede suceder. Son accidentes que son evitables. Después de reducir la velocidad, vamos a fortalecer los controles en Bogotá, pero vamos a hacer además campañas que esperamos sean efectivas, que le generen conciencia a la gente”, afirmó el alcalde.

Por eso mismo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que se van a redoblar los operativos en épocas de diciembre, ya que se le dio la orden directa a la Secretaría de Movilidad de revisar los puntos críticos donde más se genera esta accidentalidad.



Cabe recordar que la campaña de “Estrellas Negras en la Vía” fue propuesta por el entonces alcalde de la ciudad, Antanas Mockus, entre 2003 y 2005, periodo en el que se logró reducir sustancialmente la accidentalidad. Acción que también se vio con una renovada imagen en el periodo de la exalcaldesa Claudia López.