Movilidad dará alivio a conductores en este listado y les quitará pico y placa regional por festivo

Movilidad dará alivio a conductores en este listado y les quitará pico y placa regional por festivo

Para este 3 de noviembre, serán 8 los corredores viales de entrada a Bogotá donde aplica la restricción de pico y placa regional.

Pico y placa regional en Bogotá
Son nueve los corredores viales de entrada a Bogotá donde aplica la restricción de pico y placa regional.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2025

Con motivo del puente festivo y la masiva movilización de viajeros hacia Villavicencio por el Torneo Internacional del Joropo, el Ministerio de Transporte anunció una serie de medidas especiales para garantizar el flujo vehicular en la vía Bogotá–Villavicencio.

Las disposiciones, que fueron acordadas junto con la Gobernación del Meta, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), estarán vigentes durante todo el fin de semana festivo.

Durante el Puesto de Mando Unificado (PMU), las autoridades analizaron el comportamiento del tránsito y ratificaron la continuidad del semáforo dinámico en el kilómetro 18, una herramienta que ha mostrado resultados positivos en la reducción de tiempos de paso y en la priorización del sentido con mayor volumen de vehículos.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, explicó que la logística y la seguridad del evento son prioridad para las autoridades, teniendo en cuenta que se espera la llegada de más de 120.000 personas al departamento durante el fin de semana.

“Nos anticipamos para que el desplazamiento y la estadía de los asistentes se desarrollen de manera segura y ordenada”, afirmó.

La Policía de Tránsito de Bogotá realiza controles de pico y placa regional en la capital del país.
Pico y placa regional en Bogotá
Foto: Secretaría de Movilidad

Excepción en el pico y placa regional

Como medida adicional para facilitar el retorno hacia la capital, el lunes festivo 3 de noviembre no se aplicará el pico y placa regional para:

Conductores que ingresen a Bogotá por la vía al Llano.

Publicidad

La decisión busca agilizar el regreso de los viajeros que asistan al Torneo Internacional del Joropo y evitar represamientos en los accesos a Bogotá. Sin embargo, el resto de los corredores viales de acceso a la ciudad sí mantendrán la restricción habitual.

Vías donde sí aplicará pico y placa regional este puente

Las disposiciones regulares del pico y placa regional aplicarán para las siguientes vías:

  1. Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio.
  2. Autopista Sur: desde el límite de Soacha hasta la avenida Boyacá.
  3. Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali.
  4. Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80.
  5. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183.
  6. Vía Suba–Cota: desde el río Bogotá hasta la calle 170.
  7. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la carrera Séptima.
  8. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar.
Puente Festivo, pico y placa regional
Puente Festivo, pico y placa regional
Foto: Secretaría de Movilidad Bogotá

En estas vías, el ingreso a Bogotá el lunes festivo estará restringido de la siguiente manera:

  • De 12:00 p. m. a 4:00 p. m.: vehículos con placa terminada en número par (0, 2, 4, 6, 8).
  • De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: vehículos con placa terminada en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

Antes de las 12:00 p. m. y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos podrán ingresar sin limitaciones.

Cabe recordar que las infracciones por incumplir el pico y placa regional pueden acarrear multas por $604.100, además de la inmovilización del vehículo.

Medidas para el transporte de carga pesada

Uno de los puntos más relevantes tiene que ver con las restricciones para vehículos de carga mayores a 3.4 toneladas, con el objetivo de evitar congestiones en los momentos de mayor flujo vehicular. Los horarios establecidos son los siguientes:

Publicidad

  • Viernes: de 3:00 p. m. a 10:00 p. m., sentido Bogotá - Villavicencio.
  • Sábado: de 6:00 a. m. a 3:00 p. m., sentido Bogotá - Villavicencio.
  • Lunes festivo (retorno): de 10:00 a. m. a 11:00 p. m., sentido Villavicencio → Bogotá.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, los vehículos con peso igual o inferior a 3.4 toneladas podrán circular sin restricción durante el puente.

