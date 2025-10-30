Lanzan alerta urgente por práctica con gasolina que puede dañar el motor de los carros

En distintas regiones de Colombia, Primax lanzó una alerta por el aumento del uso y comercialización de gasolina adulterada o de contrabando, una práctica que aparenta ser una alternativa más económica, pero provoca daños graves en los motores de los vehículos y afectando la calidad del aire, según advierten expertos del sector energético.

El fenómeno no es nuevo, pero sí se ha intensificado. En departamentos fronterizos como La Guajira, Putumayo, Vichada y Norte de Santander, así como en Bogotá, las autoridades y la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) han identificado una caída en el consumo legal de combustible, atribuida al incremento del contrabando y la adulteración.

Aunque el precio más bajo resulta atractivo, el combustible ilegal no pasa por controles técnicos ni cumple con las normas de calidad exigidas, lo que significa que puede contener mezclas con solventes, agua o aceites, lo que genera una combustión irregular y acorta la vida útil del motor.



¿Cuáles son las consecuencias de tanquear con gasolina de contrabando?

Entre las consecuencias más frecuentes del uso de gasolina adulterada se encuentran:



Corrosión en los inyectores y componentes metálicos del sistema de combustible.

Fallas en la combustión, que reducen la potencia del vehículo.

Aumento en el consumo de gasolina, debido a la menor eficiencia energética.

Contaminación ambiental, por las emisiones de gases tóxicos producto de la quema inadecuada.

Además del daño mecánico, la manipulación y transporte ilegal de combustible representa un riesgo de seguridad. Muchas de estas gasolinas provienen de conexiones clandestinas a poliductos o perforaciones ilegales, lo que puede generar fugas, incendios y afectaciones ambientales graves.

Expertos del sector advierten que esta situación también pone en riesgo el abastecimiento general de combustible en el país, al afectar las redes oficiales de distribución y alterar los precios del mercado formal.



"Las gasolinas adulteradas o de contrabando son un engaño disfrazado de ahorro. No solo roban el dinero y dañan el motor de los colombianos, sino que atentan directo contra el medio ambiente y el abastecimiento del país. Nuestra respuesta a esta práctica ilegal es la calidad indiscutible y la innovación sostenible. Por eso, lideramos el mercado con combustibles diferenciados, asegurando que cada gota que se consume no solo maximice el rendimiento del vehículo, sino que aporte activamente a la mitigación de la huella de carbono”, puntualizó Juan José Martínez, presidente de Primax Colombia.

Cargar combustible en el carro es una tarea común y necesaria para mantenerlo en funcionamiento. Foto: AFP

Cómo identificar una gasolina está adulterada