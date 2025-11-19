En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Radican derecho de petición contra pico y placa sabatino; alegan falta de soporte técnico

Radican derecho de petición contra pico y placa sabatino; alegan falta de soporte técnico

Al despacho del alcalde Galán fue radicado un derecho de petición con información técnica para la restricción de movilidad para los vehículos no matriculados en Bogotá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad