Alcalde de Chía rechaza pico y placa para carros no matriculados en Bogotá

El alcalde de Chía, Leonardo Donoso, reaccionó con firmeza a la propuesta del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de implementar desde 2026 un pico y placa para vehículos no matriculados en la capital durante dos sábados al mes. Según Donoso, la iniciativa contradice los esfuerzos de integración regional entre Bogotá y los municipios de Cundinamarca.

“No quiero imaginarme si todos los alcaldes de Cundinamarca tomáramos la decisión de no permitir el tránsito de vehículos matriculados en Bogotá por el departamento. Alcalde Galán, debemos unir y no dividir”, afirmó el mandatario.

Donoso pidió “coherencia” entre el discurso del Distrito sobre construir región y las decisiones que se están tomando en materia de movilidad. Señaló que la medida podría afectar directamente a miles de ciudadanos que se desplazan diariamente entre Bogotá y la Sabana.

Galán hizo el anuncio debido a la baja matrícula de vehículos en la capital. Foto: Alcaldía de Bogotá

El alcalde también recordó que ambas administraciones han trabajado de manera conjunta en temas como agua, transporte, seguridad, movilidad y medio ambiente, por lo que insistió en que decisiones unilaterales pueden generar tensiones innecesarias.



Además, invitó a Galán a retomar una mesa de integración regional para evaluar la propuesta. “Los habitantes no tienen que sufrir decisiones políticas que los van a perjudicar”, subrayó.

Donoso reiteró que su intención no es polarizar, sino garantizar que las políticas de movilidad no rompan los avances logrados entre la capital y los municipios vecinos.