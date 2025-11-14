Pico y placa solidario aumenta en Bogotá: estos son los vehículos que deben pagar más

El Distrito anunció este viernes una serie de cambios que transformarán la movilidad de miles de conductores en Bogotá.

Una de las medidas es el aumento del pico y placa solidario (la opción de pago para circular en días restringidos) que, desde enero de 2026, pasará de un 20% adicional a un 50% extra para los vehículos que no estén matriculados en la capital.

El anuncio se suma a la decisión de aplicar pico y placa dos sábados al mes para carros registrados en otros municipios, una estrategia que, según la administración, busca corregir un desequilibrio fiscal y operativo que por años ha afectado a la ciudad.



¿En cuánto quedará el pico y placa solidario?

Con el ajuste, las tarifas del pico y placa solidario aumentarán significativamente para los vehículos matriculados fuera de Bogotá. Así quedarían los valores:



Vehículos menores a 1.500 cc: pasan de $66.900 a $133.800

pasan de $66.900 a $133.800 Vehículos entre 1.500 y 3.000 cc: pasan de $87.400 a $174.800

pasan de $87.400 a $174.800 Vehículos mayores a 3.000 cc: pasan de $104.900 a $209.800

Pico y placa solidario. Foto: Secretaría de Movilidad

Estas tarifas aplican para saltar la restricción entre semana. Para los sábados, la Secretaría de Movilidad confirmó que no habrá opción de pico y placa solidario para los vehículos con placas externas.



¿Por qué aumenta el pico y placa solidario?

Según el alcalde Carlos Fernando Galán, Bogotá pierde alrededor de 12 billones de pesos debido a que cerca del 30% de los vehículos que circulan por la ciudad están matriculados fuera de la capital.



En entrevista con Mañanas Blu, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, explicó que estos recursos podrían destinarse al mantenimiento de vías, señalización y semaforización, áreas que hoy requieren inversiones urgentes.

Díaz también señaló que los sábados presentan un comportamiento vehicular atípico, con congestiones fuertes entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m., razón por la cual la restricción se aplicará con el mismo horario de lunes a viernes: 6:00 a. m. a 9:00 p. m.



Las dos medidas principales del Distrito

El paquete de ajustes está compuesto por dos decisiones centrales:



Incremento del pico y placa solidario: de un 20% a un 50% adicional para vehículos no matriculados en Bogotá.

de un 20% a un 50% adicional para vehículos no matriculados en Bogotá. Pico y placa dos sábados al mes: aplicará exclusivamente para carros de matrícula externa y sin opción de pago para evitar la restricción.

Según la secretaria Díaz, estas medidas tienen un doble propósito: descongestionar la ciudad y equilibrar las cargas entre los contribuyentes que sí pagan impuestos en Bogotá y quienes utilizan la infraestructura sin aportar al recaudo local.

¿Qué deben saber los conductores?

La Secretaría de Movilidad aclaró varios puntos clave para quienes se verán afectados:



El traslado de matrícula cuesta cerca de $400.000 y puede tardar hasta 60 días.

y puede tardar hasta 60 días. Las excepciones actuales del pico y placa —incluidos vehículos híbridos y eléctricos— se mantendrán también los sábados.

La fecha exacta de inicio del pico y placa sabatino será anunciada durante el primer semestre de 2026.

Sobre si la medida busca generar más ingresos o mejorar la movilidad, la secretaria fue directa: “Son ambas cosas”. El Distrito busca ordenar la circulación, pero también garantizar que quienes se movilizan diariamente por las vías de Bogotá contribuyan de manera equitativa.