Pico y placa solidario aumenta en Bogotá: estos son los vehículos que deben pagar más

El Distrito anunció este viernes una serie de cambios que transformarán la movilidad de miles de conductores en Bogotá.
Una de las medidas es el aumento del pico y placa solidario (la opción de pago para circular en días restringidos) que, desde enero de 2026, pasará de un 20% adicional a un 50% extra para los vehículos que no estén matriculados en la capital.
El anuncio se suma a la decisión de aplicar pico y placa dos sábados al mes para carros registrados en otros municipios, una estrategia que, según la administración, busca corregir un desequilibrio fiscal y operativo que por años ha afectado a la ciudad.
Con el ajuste, las tarifas del pico y placa solidario aumentarán significativamente para los vehículos matriculados fuera de Bogotá. Así quedarían los valores:
Estas tarifas aplican para saltar la restricción entre semana. Para los sábados, la Secretaría de Movilidad confirmó que no habrá opción de pico y placa solidario para los vehículos con placas externas.
Según el alcalde Carlos Fernando Galán, Bogotá pierde alrededor de 12 billones de pesos debido a que cerca del 30% de los vehículos que circulan por la ciudad están matriculados fuera de la capital.
En entrevista con Mañanas Blu, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, explicó que estos recursos podrían destinarse al mantenimiento de vías, señalización y semaforización, áreas que hoy requieren inversiones urgentes.
Díaz también señaló que los sábados presentan un comportamiento vehicular atípico, con congestiones fuertes entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m., razón por la cual la restricción se aplicará con el mismo horario de lunes a viernes: 6:00 a. m. a 9:00 p. m.
El paquete de ajustes está compuesto por dos decisiones centrales:
Según la secretaria Díaz, estas medidas tienen un doble propósito: descongestionar la ciudad y equilibrar las cargas entre los contribuyentes que sí pagan impuestos en Bogotá y quienes utilizan la infraestructura sin aportar al recaudo local.
La Secretaría de Movilidad aclaró varios puntos clave para quienes se verán afectados:
Sobre si la medida busca generar más ingresos o mejorar la movilidad, la secretaria fue directa: “Son ambas cosas”. El Distrito busca ordenar la circulación, pero también garantizar que quienes se movilizan diariamente por las vías de Bogotá contribuyan de manera equitativa.