En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Pico y placa solidario aumenta en Bogotá: estos son los vehículos que deben pagar más

Pico y placa solidario aumenta en Bogotá: estos son los vehículos que deben pagar más

El Distrito anunció un incremento en el pico y placa solidario y nuevas restricciones para ciertos vehículos en Bogotá, medidas que empezarán a regir desde 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad