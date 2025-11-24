TransMilenio ajusta transitada ruta del SITP que conecta a Suba con el Norte: 1.900 usuarios la usan

La empresa de transporte público masivo de TransMilenio ofrece tres servicios a los bogotanos, buses troncales, alimentadores, TransMiCable y SITP. Sobre este último, la empresa anunció cambios en una de las rutas más transitadas que conecta a Suba con el Portal Norte.

De acuerdo con la compañía de transporte colectivo, la ruta ya inicio los cambios desde hace unos días y beneficiará a cerca de 2.000 usuarios.

Ruta del SITP que ajusta su trayecto

El cambio de la ruta se hizo atendiendo las necesidades de la comunidad usuaria, con el objetivo de complementar, conectar y mejorar la oferta de movilidad en el sector de Suba Salitre y los barrios aledaños.

El ajuste operacional anunciado por TransMilenio fue para la ruta T55 Portal Norte – Portal Suba, que planea beneficiar a más de 1.900 usuarios al día.



La gerente María Fernanda Ortiz indicó que los usuarios manifestaron dificultades para abordar el servicio en horas pico “dado que, al estar ubicados en un punto intermedio del trazado, en ocasiones no encontraban disponibilidad de plazas en las rutas despachadas, por lo que decidimos reforzar esta ruta con un ajuste operacional para ofrecer alternativas de movilidad y mejorar la experiencia de viaje de la ciudadanía”.



Nuevo recorrido ruta T55 Portal Suba - Portal Norte

La ruta funciona en ambos sentidos desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. y el trayecto que tiene cambios es el que va hacia el Portal Norte.

El servicio cuenta con 22 paraderos y su punto de partida es en la avenida Ciudad de Cali con calle 150C, junto al Portal Suba (barrio Turingia) y recorre la Cali, la calle 153, la carrera 92 por el barrio Salitre (Suba) y la calle 170 hasta la autopista Norte con calle 172A, costado oriental, frente al portal Norte.

Hacia el Portal Suba, el servicio retoma el mismo trayecto que tenía antes, con 19 paraderos en su recorrido.



Otras rutas que trasnsitan por el sector de Suba

El sector de Suba Salitre cuenta actualmente con otras rutas del SITP, las siguientes nueve transitan por la carrera 92:

