Joven hirió con arma blanca a vigilante de Transmilenio: le exigieron que pague el pasaje

En redes sociales se conoció un video que ha generado preocupación entre los bogotanos, pues la inseguridad en la capital sigue poniendo en vilo a los ciudadanos, quienes no saben qué hacer al ver que los delincuentes incluso llegan a TransMilenio.

En las imágenes se observa cómo un grupo de jóvenes atacó con armas blancas a trabajadores de TransMilenio en el Portal 20 de Julio. Todo ocurrió cuando los funcionarios del sistema intentaron impedir la evasión del pasaje, lo que provocó una violenta reacción de parte de los jóvenes que buscaban colarse al sistema de transporte.

Según se aprecia en la grabación, los trabajadores exigieron el pago del tiquete, pero los implicados respondieron con agresiones, sacando cuchillos y navajas para intimidar a los funcionarios.



Agresión a trabajadores de TransMilenio

En el video se ve a dos de los agresores saltar por encima de los torniquetes y abalanzarse sobre un vigilante, intentando apuñalarlo. Al verse en peligro, el trabajador de seguridad corrió hacia un lugar despejado, mientras sus compañeros intentaron intervenir para contener el ataque y evitar un desenlace más grave.

Durante el altercado, los funcionarios solo pudieron defenderse con bolillos, pero pese a sus esfuerzos uno de ellos resultó herido.

#PELIGRO ⚠️ Ayer (19SEP) en el Portal 20 De Julio de @TransMilenio, grupo de chirretes con armas blancas, intimidaron a guardas 'anticolados' para ingresar de manera irregular. Sin embargo, los funcionarios del sistema no se dejaron amedrentar y los enfrentaron hasta expulsarlos. pic.twitter.com/WKeXY1N1Mh — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 20, 2025

Pronunciamiento de TransMilenio y del alcalde Galán

Frente a lo ocurrido en el Portal 20 de Julio, donde una persona ingresó de manera irregular, amenazó y agredió a un miembro del personal de vigilancia, TransMilenio expresó su solidaridad tanto con él como con su familia, además de reiterar su respaldo a la labor de los equipos de seguridad.

El Ente Gestor también hizo un llamado a preservar el respeto, los valores y la convivencia, rechazando de manera categórica las actitudes violentas en contra de sus colaboradores. Según cifras de la entidad, en lo que va del año 195 miembros del personal de vigilancia han sido agredidos físicamente.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue enfático al condenar lo ocurrido: “Esos son delincuentes, los que se ven en la imagen con cuchillo. Yo lo que pido es que avancemos en el trabajo de judicializar a quienes trataron de agredir a los miembros de seguridad”, manifestó.

Galán también solicitó agilizar los procesos de investigación y evitar que hechos como este vuelvan a repetirse. “No vamos a permitirlo, porque no tiene ninguna justificación que alguien saque un cuchillo ante un vigilante que simplemente le pide pagar el tiquete de TransMilenio”, concluyó el mandatario.