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Blu Radio  / Colados en Transmilenio

Colados en Transmilenio

Atacan a vigilante en TransMilenio
Bogotá

“Todo se da por reclamos de no pagar el pasaje”: hablan víctimas de agresiones en TransMilenio

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Bogotá

Casco lo salvó: vigilante de TransMilenio fue atacado con martillo por hombre que se coló

Coladas TransMilenio
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Funcionarias del Distrito se colaron en TransMilenio: son de la Secretaría de Educación

La mujer viral por dejar colar usuarios en TransMilenio fue detenida en la estación Las Nieves
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Detienen a la mujer viral por dejar colar usuarios en estación de TransMilenio

TransMilenio colados
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Transmilenio tomó drástica decisión con colados: medida pondría fin a la evasión de pasaje

Colados en TransMilenio dejan casi 500 comparendos diarios: hay uno cada 3 minutos
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Advierten a colados con drástica medida: ¿Les embargarán las cuentas?

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Bogotá

Nada detiene a los colados: nuevos "paraderos" ponen en aprietos a TransMilenio

Joven amenazó con cuchillo a a vigilante de TransMilenio
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Joven hirió con arma blanca a vigilante de Transmilenio: le exigieron que pague el pasaje

Metro de Bogotá llegó a puerto de Cartagena
Bogotá

Con este plan, la Alcaldía de Bogotá ya piensa en evitar los colados en el metro

Policías en estaciones de TransMilenio.
Bogotá

TransMilenio les puso 'tatequieto' a los colados: castigo los dejó sudando

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