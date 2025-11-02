Advierten a colados con drástica medida: ¿Les embargaran las cuentas?

Los colados siguen siendo uno de los mayores problemas que afectan las finanzas de TransMilenio, pues las pérdidas económicas derivadas de la evasión del pasaje son millonarias. De hecho, el propio sistema ha reconocido que la calidad del servicio se ha visto afectada para quienes sí pagan su tiquete.

Entre enero y julio de 2025, más de 88.000 personas fueron sancionadas por colarse, según cifras del Distrito. Las multas van desde $94.900 por ingresar o salir por accesos no autorizados hasta $189.900 por no pagar el pasaje correspondiente.



TransMilenio no logra frenar a los colados

El sistema de transporte ha intentado múltiples estrategias para reducir la evasión, pero los resultados siguen siendo limitados.

Por un lado, TransMilenio instaló puertas anticolados en varias estaciones, aunque muchos usuarios han encontrado formas para seguir ingresando sin pagar, aprovechando la apertura automática de las puertas o trepando las estructuras.

También se han realizado operativos de control con apoyo de la Policía en los principales portales, pero la evasión continúa siendo alta. Pese a las sanciones, la cifra de infractores no muestra una reducción significativa.



Colados de TransMilenio. Foto: redes sociales.

Bogotá cobrará a los morosos con embargos

Ante el alto número de sanciones impagas, la Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció que tomará medidas más drásticas contra los morosos, incluidos quienes tienen multas por colarse en TransMilenio.

La entidad informó que se realizarán embargos a cuentas bancarias y billeteras digitales como Nequi y Daviplata, con el fin de recuperar parte de la deuda que los ciudadanos mantienen con la ciudad. En total, unos 25.000 bogotanos podrían verse afectados por esta medida, al tener pendientes sanciones impuestas bajo el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

“Con la campaña ¡Ey! Si le debes a Bogotá, ponte al día, la entidad hace un llamado no solo a los contribuyentes de impuestos, sino también a quienes incumplen las normas y han sido sancionados”, explicó la Secretaría.



Embargos por colarse en TransMilenio

Entre las infracciones más comunes en la ciudad se encuentran:



Portar armas, elementos cortopunzantes o sustancias peligrosas.

Evadir el pago del pasaje en el transporte público.

Irrespetar o desacatar a la autoridad.

Consumir o vender drogas cerca de colegios o parques.

Por ello, la evasión en TransMilenio está entre las conductas más sancionadas.

La Secretaría de Hacienda indicó que las personas con multas pendientes serán notificadas por mensaje de texto o WhatsApp (300 270 3002) y correo electrónico desde la dirección cobrohacienda@shd.gov.co. Sin embargo, aclaró que estos mensajes son únicamente informativos: no se solicitarán consignaciones ni pagos por aplicaciones, por lo que se recomienda verificar siempre la autenticidad de los canales oficiales en www.haciendabogota.gov.co.