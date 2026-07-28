“Todo se da por reclamos de no pagar el pasaje”: hablan víctimas de agresiones en TransMilenio

Durante 2026, según el gremio de empresas de seguridad, se han registrado por lo menos 300 casos de agresión contra guardias dentro del sistema. De acuerdo con los testimonios y las denuncias, en reiteradas ocasiones los agresores utilizan armas cortopunzantes para evitar ser aprehendidos.

Uno de los testimonios es el de Heasler de Luis de La Oz, un guardia que hizo parte del servicio de seguridad en el Portal de Suba y fue víctima de dos personas que evadieron el pago del pasaje y lo agredieron con un arma cortopunzante, hiriéndole el brazo derecho.

“Comenzaron a amenazarme y se me tiraron encima. Me trataron de pegar dos puñaladas y siempre fueron profundas. Hasta hoy, a la fecha, moverlo se me dificulta. Lo que me dijo el médico es que casi me coge la vena. Fueron profundas”, señala.

Ante esto, también denuncia que se vio obligado a renunciar a su puesto de trabajo, ya que recibió amenazas tras lo sucedido. Tanto así, que debió cambiar su lugar de residencia para evitar ser agredido. Entre tanto, asegura que está a la espera de recuperarse para regresar a sus labores como guardia de seguridad dentro del sistema.



Por otro lado, conocimos el testimonio de una guardia de seguridad activa que presta servicio en TransMilenio, quien prefirió no revelar su identidad por cuestiones de seguridad. Según relata, el día del ataque estaba en una de las estaciones de la troncal de la carrera Décima. De acuerdo con la denuncia, la agresión fue cometida por otro trabajador del sistema de transporte que evadió el pago del pasaje y, tras un reclamo de los equipos de seguridad, la golpeó.

“El usuario se tornó agresivo. Entró saltando por la entrada para personas con discapacidad y me dio un golpe en el pecho con sus rodillos. Tuve ayuda de mis compañeros y logramos retener al usuario, que fue capturado por la Policía”, concluye.

En ambos testimonios, las víctimas aseguran que en muchas ocasiones temen por su seguridad e integridad. Sin embargo, reciben órdenes de las empresas de seguridad para evitar choques o peleas con los usuarios.

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Para este mismo caso consultamos con los equipos de entrenamiento y capacitación de los guardias de seguridad en TransMilenio, cuyos integrantes confirmaron que, durante los procesos de preparación, se recalca que la respuesta de los guardias debe ser equivalente o menor para evitar conflictos.

“Las personas terminan calentándose y esto termina en un choque. Nosotros les decimos que hagan un bloqueo pasivo para evitar que ingresen de manera irregular, pero al hacerlo el evasor termina calentándose”, asegura Derian Consuegra, instructor del grupo de reacción de TransMilenio.

Por su parte, desde el Concejo de Bogotá confirmaron que van más de 200 agresiones contra los guardias de TransMilenio, y reafirmaron que los principales agresores son los colados.

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“Esta es la puerta de entrada para los robos y los desórdenes, y las cifras lo demuestran. Hay muchas estaciones en las que se ven los colados: Alcalá, Usme, Portal 20 de Julio y bastantes más. El sistema TransMilenio tiene por lo menos 150 estaciones, de las cuales la gran mayoría no tiene puertas”, concluyó el concejal Juan David Quintero.

Así las cosas, el cabildante aseguró que, mientras no haya puertas en las estaciones de TransMilenio en Bogotá, esta es la “invitación” para que las personas entren de manera irregular al sistema.