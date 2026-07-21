En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Instalación Congreso
Discurso de Petro
Abelardo De La Espriella
España, campeón del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Durante el 2026 van 300 casos de agresión a guardias en TransMilenio: hay casi uno por día

Durante el 2026 van 300 casos de agresión a guardias en TransMilenio: hay casi uno por día

La mayoría de las agresiones ocurre cuando los guardias realizan requerimientos a usuarios que, en su mayoría, intentan evadir el pago del pasaje.

Personal de seguridad en TransMilenio.
Personal de seguridad en TransMilenio. Foto: TransMilenio
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

Es preocupante el panorama para los guardias de seguridad que prestan sus servicios en las estaciones de TransMilenio, en Bogotá. En los últimos meses se ha hecho evidente el aumento de las agresiones contra este personal, una situación que ha generado preocupación entre las empresas del sector y las autoridades.

Mientras TransMilenio reporta que durante lo corrido de 2026 se han registrado 160 casos de agresiones, el gremio Empresas Colombianas de Seguridad asegura tener documentados al menos 300 episodios, entre ataques físicos y verbales.

Pese a la diferencia en las cifras, ambas partes coinciden en que la mayoría de estos hechos ocurre cuando los guardias realizan requerimientos a usuarios que, en su mayoría, intentan evadir el pago del pasaje.

Atacan a vigilante en TransMilenio
Atacan a vigilante en TransMilenio
Redes Sociales

“Lamentablemente esto está desencadenado por una situación de falta de cultura ciudadana, porque es por el no pago de un pasaje y el personal de vigilancia de cara a hacer una labor de control preventivo, está recibiendo ese tipo de agresiones físicas y verbales. Pero estamos hablando de un promedio de 300 casos que ya entran a ser un caso de agresión o física o verbal, o de caso de extrema gravedad, como las últimas agresiones que se han visto", dijo Álvaro Castañeda, vocero de Empresas Colombianas de Seguridad.

De acuerdo con información oficial de TransMilenio, las troncales Caracas Sur, NQS Sur y avenida Caracas concentran el mayor número de agresiones físicas contra los guardias de seguridad. En estos corredores también se ha evidenciado un incremento en los casos de evasión del pago del pasaje, una de las principales causas de los enfrentamientos con los usuarios.

Entre tanto, el gremio Empresas Colombianas de Seguridad aseguró que no descarta emprender acciones legales contra las personas señaladas de agredir al personal de vigilancia.

transmilenio.jpg
TransMilenio en Bogotá.
Foto: imagen de archivo, Alcaldía de Bogotá.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades distritales y a la Policía Metropolitana de Bogotá para reforzar el acompañamiento institucional en los puntos más críticos del sistema, con el fin de prevenir nuevos casos de evasión y reducir los enfrentamientos entre pasajeros y guardias de seguridad.

Puede leer:

transmilenio.jpg
Bogotá

Con palo de escoba y piedras dos presuntos ladrones se enfrentan a guardias de Transmilenio

Atacan a vigilante en TransMilenio
Bogotá

Vigilante fue atacado por evitar el ingreso de colados: ¿que dijó TransMilenio?

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Transmilenio

Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad