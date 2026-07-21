Durante el 2026 van 300 casos de agresión a guardias en TransMilenio: hay casi uno por día

Es preocupante el panorama para los guardias de seguridad que prestan sus servicios en las estaciones de TransMilenio, en Bogotá. En los últimos meses se ha hecho evidente el aumento de las agresiones contra este personal, una situación que ha generado preocupación entre las empresas del sector y las autoridades.

Mientras TransMilenio reporta que durante lo corrido de 2026 se han registrado 160 casos de agresiones, el gremio Empresas Colombianas de Seguridad asegura tener documentados al menos 300 episodios, entre ataques físicos y verbales.

Pese a la diferencia en las cifras, ambas partes coinciden en que la mayoría de estos hechos ocurre cuando los guardias realizan requerimientos a usuarios que, en su mayoría, intentan evadir el pago del pasaje.

Atacan a vigilante en TransMilenio Redes Sociales

“Lamentablemente esto está desencadenado por una situación de falta de cultura ciudadana, porque es por el no pago de un pasaje y el personal de vigilancia de cara a hacer una labor de control preventivo, está recibiendo ese tipo de agresiones físicas y verbales. Pero estamos hablando de un promedio de 300 casos que ya entran a ser un caso de agresión o física o verbal, o de caso de extrema gravedad, como las últimas agresiones que se han visto", dijo Álvaro Castañeda, vocero de Empresas Colombianas de Seguridad.



De acuerdo con información oficial de TransMilenio, las troncales Caracas Sur, NQS Sur y avenida Caracas concentran el mayor número de agresiones físicas contra los guardias de seguridad. En estos corredores también se ha evidenciado un incremento en los casos de evasión del pago del pasaje, una de las principales causas de los enfrentamientos con los usuarios.

Entre tanto, el gremio Empresas Colombianas de Seguridad aseguró que no descarta emprender acciones legales contra las personas señaladas de agredir al personal de vigilancia.

TransMilenio en Bogotá. Foto: imagen de archivo, Alcaldía de Bogotá.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades distritales y a la Policía Metropolitana de Bogotá para reforzar el acompañamiento institucional en los puntos más críticos del sistema, con el fin de prevenir nuevos casos de evasión y reducir los enfrentamientos entre pasajeros y guardias de seguridad.