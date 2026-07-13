Vigilante fue atacado por evitar el ingreso de colados: ¿que dijó TransMilenio?

La evasión del pago del pasaje sigue siendo uno de los problemas más comunes y que más afecta al sistema de TransMilenio. Sin embargo, una infracción que para muchos ya es pan de cada día se convirtió en un hecho de violencia que terminó con un trabajador de seguridad gravemente herido.

El caso ocurrió en el Portal Suba, en Bogotá, donde un vigilante resultó atacado con un arma blanca tras llamarles la atención a varias personas que, presuntamente, habrían ingresado al sistema evadiendo el pago del pasaje. La brutal agresión quedó registrada en video y los presuntos responsables fueron capturados tras intentar escapar.

Vigilante fue apuñalado por evitar el ingreso de colados

Según la información recopilada, todo comenzó cuando dos jóvenes habrían ingresado al sistema de manera irregular. Al notar la situación, un integrante del personal de vigilancia se acercó e intervino para hacer cumplir las normas de acceso al sistema de transporte público de la ciudad.



Pero lo que en un principio era solo un llamado de atención muy rápido se convirtió en una discusión. En imágenes captadas por varios testigos se puede ver cómo uno de los involucrados respondió de manera agresiva, mientras ciudadanos que observaban el lamentable hecho exigían la presencia de la Policía.

La confrontación escaló en cuestión de segundos y terminó cuando uno de los vigilantes fue apuñalado durante el enfrentamiento.

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Policía capturó a los presuntos agresores

Luego de la agresión, los señalados responsables emprendieron la huida por las instalaciones del Portal Suba. Sin embargo, uniformados de la Policía iniciaron una persecución que terminó con la captura de los sospechosos.

Luego de ser detenidos, los hombres fueron requisados y quedaron a disposición de las autoridades competentes, que adelantan la investigación para definir su situación jurídica. Mientras tanto, el vigilante fue trasladado de urgencia a un centro asistencial.

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TransMilenio rechazó la agresión y recordó la importancia de pagar el pasaje

A través de un comunicado, TransMilenio informó que, una vez tuvo conocimiento de lo ocurrido, activó los protocolos de atención y seguridad establecidos para este tipo de emergencias.

La entidad confirmó que el funcionario de vigilancia fue atacado con un arma blanca después de intervenir el presunto ingreso irregular de varias personas y que los señalados agresores fueron retenidos por la Policía.

Además, hizo un llamado a los usuarios para resolver los conflictos mediante el diálogo y el respeto, evitando conductas que pongan en riesgo la integridad de trabajadores y pasajeros.

Finalmente, TransMilenio recordó que el pago del pasaje es fundamental para la sostenibilidad del sistema, pues la evasión afecta la prestación del servicio y perjudica a los millones de ciudadanos que diariamente cumplen con esta obligación.