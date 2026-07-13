Murió Sam Neill a los 78 años, el actor de 'Jurassic Park' y 'Peaky Blinders'

El actor neozelandés Sam Neill murió este lunes 13 de julio de 2026 a los 78 años en Sídney, Australia. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del artista, en el que informaron que su fallecimiento ocurrió de manera "repentina e inesperada".

"Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", señala el mensaje.

La familia no reveló las causas de la muerte, aunque aclaró que el actor no padecía cáncer. Además, agradeció al personal del Hospital Privado St. Vincent por la atención brindada durante sus últimos momentos.

Sam Neill murió rodeado de su familia

Los familiares del actor pidieron respeto por su privacidad mientras enfrentan este momento de duelo.



"La pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam no padecía cáncer. Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por la increíble atención brindada", agrega el comunicado.

El actor Sam Neill durante la sesión de preguntas y respuestas de la serie "Happy Town" de ABC en Pasadena, California. El evento se llevó a cabo en el marco del Winter TCA Tour en enero de 2010. AFP

Anthony Albanese lamentó la muerte de Sam Neill

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, expresó sus condolencias y destacó el legado del actor, a quien describió como una figura muy querida por el público australiano.

"Con un humor irónico y sutil, reflexivo y lacónico, Sam luchó contra la enfermedad con la misma dignidad, humor y convicción que daban fuerza a cada una de sus interpretaciones. Será muy extrañado y recordado por siempre", escribió el mandatario en la red social X.

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¿Quién fue Sam Neill?

Nacido el 14 de septiembre de 1947 en Irlanda del Norte y radicado en Nueva Zelanda desde 1954, Sam Neill desarrolló una exitosa carrera de casi cinco décadas en el cine y la televisión.

Su reconocimiento internacional llegó en 1993 gracias a su papel del doctor Alan Grant en Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg. Posteriormente participó en otras producciones destacadas como The Horse Whisperer (1998) y la exitosa serie Peaky Blinders, donde interpretó al inspector Chester Campbell.

A lo largo de su trayectoria también recibió tres nominaciones a los Globos de Oro, consolidándose como uno de los actores más importantes de Nueva Zelanda y una figura ampliamente reconocida en la industria cinematográfica.