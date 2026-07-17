Con palo de escoba y piedras dos presuntos ladrones se enfrentan a guardias de Transmilenio

En la tarde del jueves 16 de julio, en la estación de TransMilenio El Campín, sobre la carrera 30, dos personas, presuntos ladrones, se enfrentaron a al menos cuatro guardias de seguridad adscritos al sistema de transporte. Los agresores utilizaron puños, piedras e incluso un palo de escoba para atacar a los agentes.

En medio del hecho, uno de los involucrados, quien vestía una chaqueta azul, se lanzó a la calzada mixta, arriesgando su vida para evitar ser capturado. Sin embargo, no actuaba solo, pues había otro cómplice.

Un hombre con chaqueta roja entró en escena lanzándose también al carril mixto y obstaculizando el tráfico, mientras insultaba a los testigos y a los guardias. A pesar de la presencia de la Policía, estos dos presuntos delincuentes huyeron por la carrera 30 en dirección norte.

“¡Ratas! Estos son los buenos muchachos que se cuelan en @TransMilenio, agreden a los guardas y, para rematar, les tiran piedras a los ciudadanos que los denuncian. ¿Qué tiene que pasar para que a estos tipos los traten como lo que son? ¡DELINCUENTES!”, señaló el concejal Juan David Quintero.



Esta situación ocurrió al mismo tiempo que otro guardia fue amenazado con un cuchillo por un hombre que, al parecer, se había colado en la estación. El hecho ocurrió frente a varios pasajeros, dentro de un bus de TransMilenio.