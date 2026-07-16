Manifestaciones hoy en Bogotá: TransMilenio cierra estaciones en la calle 26 y activa desvíos

La movilidad y la operación de TransMilenio tiene afectaciones en Bogotá en la calle 26 debido a la presencia de un grupo de manifestantes. Autoridades de tránsito y TransMilenio informaron medidas al respecto.
Con el fin de mantener la movilidad en esta zona de la ciudad, se implementó un contraflujo entre la carrera 33 y la estación Corferias, mientras que los buses troncales desvían su recorrido por el carril mixto en ese tramo.
Como consecuencia de esta situación, la estación Ciudad Universitaria fue cerrada temporalmente y dejó de prestar servicio a los usuarios.
[06:40 p.m.]#AEstaHora🚧⚠️Se activa manifestación en la Av. El Dorado con carrera 33, sentido Oriente - Occidente y generan afectación en los carriles mixto y exclusivo.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 16, 2026
🔄Ruta Alterna:
✅Av. Américas
✅Av. NQS
👮♂️Grupo Guía y Agentes Civiles agilizan el tráfico en el punto. pic.twitter.com/vR8IjTZTIf
Siga el minuto a minuto de las manifestaciones en Bogotá
- En una actualización emitida sobre las 6:50 p. m., TransMilenio informó que las manifestaciones continuaban, por lo que se mantenían tanto el contraflujo en la troncal de la calle 26 como la suspensión del servicio en la estación Ciudad Universitaria. Las autoridades recomendaron a los usuarios estar atentos a los canales oficiales para conocer la evolución de la situación y planear sus desplazamientos.
- En una nueva actualización con corte a las 7:10 p. m., TransMilenio informó que se mantiene el contraflujo en la troncal de la calle 26, entre la carrera 33 y la estación Corferias, mientras los buses continúan desviando su recorrido por el carril mixto en ese tramo. Además, la estación Ciudad Universitaria sigue sin prestar servicio debido a las manifestaciones. Según el sistema, 18.580 usuarios se han visto afectados por la interrupción en la operación.
- Con corte a las 7:32 p. m., TransMilenio indicó que el servicio GK43 dejó de hacer paradas en la estación CAD, mientras persiste la suspensión del servicio en Ciudad Universitaria.