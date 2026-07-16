Manifestaciones hoy en Bogotá: TransMilenio cierra estaciones en la calle 26 y activa desvíos

La movilidad y la operación de TransMilenio tiene afectaciones en Bogotá en la calle 26 debido a la presencia de un grupo de manifestantes. Autoridades de tránsito y TransMilenio informaron medidas al respecto.

Con el fin de mantener la movilidad en esta zona de la ciudad, se implementó un contraflujo entre la carrera 33 y la estación Corferias, mientras que los buses troncales desvían su recorrido por el carril mixto en ese tramo.

Como consecuencia de esta situación, la estación Ciudad Universitaria fue cerrada temporalmente y dejó de prestar servicio a los usuarios.

[06:40 p.m.]#AEstaHora🚧⚠️Se activa manifestación en la Av. El Dorado con carrera 33, sentido Oriente - Occidente y generan afectación en los carriles mixto y exclusivo.



🔄Ruta Alterna:

✅Av. Américas

✅Av. NQS



👮‍♂️Grupo Guía y Agentes Civiles agilizan el tráfico en el punto. pic.twitter.com/vR8IjTZTIf — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 16, 2026

Siga el minuto a minuto de las manifestaciones en Bogotá