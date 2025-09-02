Con este plan, la Alcaldía de Bogotá ya piensa en evitar los colados en el metro

La llegada del primer tren del metro de Bogotá a territorio colombiano ha marcado un hito histórico para la ciudad. Desde Cartagena, donde se realizó la ceremonia de desembarque con la presencia del alcalde Carlos Fernando Galán, autoridades locales y representantes de la embajada de China, el gerente del Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, explicó en Recap Blu los próximos pasos en el traslado, ensamblaje y pruebas de los vagones.

Asimismo, habló sobre un importante reto que ya está en el radar del Distrito: los colados. Un comportamiento que afecta a TransMilenio y los buses del SITP y que no quieren que se replique en el metro de la capital.



¿Qué harán para evitar colados en el metro?

Más allá de la infraestructura, uno de los principales retos será la cultura ciudadana. Ante la pregunta sobre cómo evitar que los problemas de evasión de pago también se repitan en el metro, Narváez confirmó que ya existe un plan que mezcla tecnología, integración tarifaria y educación ciudadana.

“Estamos trabajando en la interoperabilidad del recaudo, que permitirá al usuario movilizarse en TransMilenio, SITP o Metro con un solo pago, usando diferentes medios como tarjetas bancarias, códigos QR o monederos digitales. Esto mejora la experiencia del pasajero y genera sentido de pertenencia, lo cual reduce la evasión”, explicó el gerente.

Además, el sistema estudia incorporar barreras físicas de salida, que impedirían que un pasajero abandone la estación sin haber pagado el pasaje.

El 2 de septiembre llegó a Colombia los primeros seis vagones del primer tren del metro de Bogotá Foto: AFP

Asimismo, Narváez subrayó que la estrategia se inspira en experiencias exitosas como la del Metro de Medellín, con el que Bogotá tiene un convenio de cooperación.

“Tenemos un convenio con el metro de Medellín que nos ayudan a importar e incorporar al ambiente de Bogotá esas buenas experiencias que el Metro de Medellín ha tenido con su sistema de transporte (...) El objetivo es que el ciudadano no solo use el metro, sino que lo respete y lo admire, entendiendo que es un patrimonio colectivo que transforma la ciudad”, recalcó el gerente.



¿Cuándo llega el primer tren del metro a Bogotá?

Según Narváez, el recorrido de los seis vagones hacia la capital se iniciará este viernes desde Cartagena y pasará por Barranquilla, Palermo, San Roque, San Alberto, Guaduas, Villeta y Funza, para llegar a Bogotá hacia mediados de la próxima semana. Una vez en la ciudad, el tren será trasladado al patio taller, donde se retirarán las coberturas de protección y se iniciará el acoplamiento técnico con el apoyo de locomotoras diésel. Las primeras pruebas estáticas y dinámicas, que incluyen arranques, frenados y funcionamiento de puertas, comenzarán entre finales de septiembre y comienzos de octubre.

El gerente destacó que antes de terminar el año llegarán cuatro trenes más, que se someterán al mismo proceso de alistamiento y pruebas en la línea de ensayo de 905 metros construida especialmente para este fin. Estas etapas permitirán garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales antes de que el sistema entre en operación.

Con el arribo de los primeros trenes y el diseño de un plan integral para enfrentar el problema de los colados, la Alcaldía de Bogotá busca garantizar no solo la operación técnica del metro, sino también su sostenibilidad y una cultura social de apropiación desde el inicio de operación.