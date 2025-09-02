Metro de Bogotá en el 2025: así avanzan las obras de la primera línea

La primera línea del Metro de Bogotá está experimentando un "avance sorprendentemente bien" y cumple con los plazos establecidos, generando optimismo en la capital. Así lo afirmó Andrés Escobar, el primer gerente de la empresa Metro de Bogotá, en una entrevista con Mañanas Blu 10:30.

Escobar destacó que este proyecto es el más grande en la historia de la ciudad y del país, y el primero en ejecutarse respetando los cronogramas previstos.

Primer tren del Metro de Bogotá Foto: X; @JoseLeoNarvaezM - @MetroBogota

Escobar, quien lideró la empresa desde su creación en 2017 bajo la administración de Enrique Peñalosa y continuó con Claudia López, enfatizó el cumplimiento del programa de obra.

"La verdad es que el proyecto avanza sorprendentemente bien, tanto en cumplimiento de los tiempos del programa de obra," declaró Escobar, resaltando que es "el más grande de Colombia, pero además es el primero que se ejecuta cumpliendo los plazos que estaban previstos en los pliegos de la licitación".



Historia y el debate sobre el color de los trenes del metro de Bogotá

La Empresa Metro de Bogotá se estableció para desarrollar el diseño y materializar el sistema. Durante su gestión de cuatro años, Escobar supervisó fases cruciales como el diseño, la licitación, la financiación y la contratación, impulsando las obras iniciales en Bogotá y la fabricación de trenes en China.

Primer tren del Metro de Bogotá ya viene hacia Colombia: así se ve Foto: redes sociales

Originalmente, los pliegos de licitación especificaban el rojo, color representativo de Bogotá. Durante la administración de Claudia López, hubo un intento de cambiarlo a verde, lo que fue posible al no haberse iniciado aún la pintura en China. No obstante, con la llegada del alcalde Galán, la decisión se revirtió, regresando al rojo original, visible hoy en los primeros trenes.



Próximas fases en la construcción del Metro de Bogotá

Con la inminente llegada de los trenes, cada uno capaz de transportar entre 1.800 y 2.000 personas a 85 km/h, la ciudad se prepara para cruciales pruebas dinámicas. Las pruebas estáticas, como la estanqueidad y resistencia, se realizaron en la fábrica en China.

Sin embargo, las pruebas de aceleración y frenado se harán en el patio taller de Bosa, Bogotá. Allí, grandes grúas instalarán los trenes sobre rieles de prueba para evaluarlos con cargas simuladas (bultos de arena). Estos "piques" y "frenones" son vitales para "calibrar el suministro de energía y los frenos" antes de operar con pasajeros.

