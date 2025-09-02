Primer tren del Metro de Bogotá llegó al puerto de Cartagena tras su viaje desde China

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó a través de su cuenta de X la llegada al puerto de Cartagena del primer tren del Metro de Bogotá, un paso importante para que se materialice el proyecto de infraestructura más importante de la capital del país.

En junio de 2025, en Changchun (China), fueron entregados dos de los 30 trenes contratados. Antes de finalizar este año se espera la llegada de entre tres y cuatro unidades adicionales.

Cada tren mide entre 134 y 145 metros de largo, 2,9 metros de ancho, son completamente eléctricos, operado de forma autónoma y serán controlados desde un lugar al que denominan Centro de Control Operacional.

El primer tren del metro de Bogotá está en Colombia. El barco ya llegó al puerto. pic.twitter.com/M5EmEB1ovo — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 2, 2025

La primera línea contará con 16 estaciones elevadas a lo largo de 24 kilómetros, desde el Patio Taller en Bosa hasta la Calle 72.

El sistema se conectará con TransMilenio en al menos 10 puntos estratégicos, entre ellos la Caracas, la NQS, la Avenida 68 y la Primero de Mayo. Se prevé que cada estación movilice entre 20.000 y 35.000 pasajeros por hora, dependiendo de la demanda y ubicación, según la administración distrital.

Publicidad

El costo total de la Línea 1 asciende a 22 billones de pesos, con un financiamiento del 70 % por parte de la Nación y del 30 % por el Distrito. Según la Empresa Metro de Bogotá (EMB), hasta agosto de 2025 el avance financiero del contrato supera el 60 %.

La construcción y operación inicial están a cargo de la EMB en consorcio con las compañías chinas Harbour Engineering Company Limited (CHEC) y Xi’an Metro Company.

El Distrito ya proyecta la Línea 2, que irá desde la Calle 72 hacia Suba y Engativá, principalmente subterránea. También se planea la conexión con el Regiotram de Occidente y el Regiotram del Norte, con el objetivo de consolidar una red multimodal integrada para la movilidad de Bogotá y la región.

