TransMilenio les puso 'tatequieto' a los colados: castigo los dejó sudando

Uno de los problemas que sigue azotando al Sistema de Transporte Público de Bogotá es la evasión del pasaje, una conducta que a diario le genera millonarias pérdidas a TransMilenio y que, en muchos casos, ha afectado la prestación óptima y la sostenibilidad del servicio.

Adicionalmente, los datos del Concejo de Bogotá generan preocupación, pues en el año 2024 se impusieron más de 174.000 comparendos por esta práctica. Aunque la cifra puede parecer pequeña frente a los 4 millones de usuarios que se movilizan diariamente, lo cierto es que el control de los colados no ha sido suficiente. Muchos no son descubiertos o las autoridades simplemente no logran enfrentar a todos, por lo que el número real podría ser mucho mayor.

Y a pesar de las constantes campañas para invitar a la ciudadanía a pagar el pasaje, la evasión continúa siendo un serio problema que las autoridades distritales deben enfrentar. Ante ello, se encontró una nueva salida para frenar a quienes insisten en colarse.



TransMilenio lanzó plan contra la evasión de pasajes

TransMilenio, en conjunto con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, implementó un nuevo mecanismo para sancionar a los colados. Como alternativa para saldar la deuda con la ciudad, los infractores han asumido su responsabilidad a través de labores comunitarias, como recoger basuras, sembrar semillas en humedales, pintar, embellecer parques o limpiar monumentos.

De esa manera, un grupo de personas sorprendidas evadiendo el pasaje le respondió a la ciudad aportando su mano de obra en una jornada de aseo y embellecimiento en el humedal Salitre, lo que les permitió evitar el pago de las sanciones económicas establecidas por la normativa.

Se colaron en el transporte público y, con siembra de árboles, embellecimiento de parques y otras actividades, le están pagando a la ciudad.



En 2025, más de 7.000 personas han saldado sus comparendos de convivencia con estas acciones.



Multas y comparendos por colarse en Bogotá

Ingresar o salir por puertas no autorizadas en estaciones y portales, así como evadir el pago del pasaje en el sistema de transporte público, son conductas que atentan contra la convivencia en la capital. Estas infracciones están contempladas en la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y generan multas de tipo 1 por $94.900 y de tipo 2 que ascienden a $189.800.

Cabe señalar que quienes reciben comparendos pueden obtener descuentos si realizan el pago dentro de los primeros cinco días hábiles. También es posible reemplazar la sanción con la participación en programas comunitarios o pedagógicos.

Así puede resolver los comparendos

Quienes deban ponerse al día con estas sanciones pueden hacerlo acercándose a los Cades, SuperCades y Casas de Justicia de la capital, donde recibirán orientación profesional. Además, se habilitaron las líneas de WhatsApp 301 445 7292 y 324 681 4036, disponibles de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y las 4:30 p.m.