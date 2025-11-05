En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Soldados liberados
Ataques a 'narcolanchas'
Zohran Mamdani
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Transmilenio tomó drástica decisión con colados: medida pondría fin a la evasión de pasaje

Transmilenio tomó drástica decisión con colados: medida pondría fin a la evasión de pasaje

La medida busca reforzar el control de ingreso en varios portales y estaciones del sistema, entre ellos San Mateo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad