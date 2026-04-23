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Funcionarias del Distrito se colaron en TransMilenio: son de la Secretaría de Educación

Una usuaria de redes sociales grabó el momento en que dos funcionarias de la Secretaría de Educación se estaban colando en una estación de TransMilenio por la troncal Caracas.

Coladas TransMilenio
Coladas TransMilenio
Foto: captura de video
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

Es viral en redes sociales el video en el que dos funcionarias del Distrito evaden el pago del pasaje de TransMilenio. Se sabe que son funcionarias públicas, ya que llevan puestas dos chaquetas con el emblema de la Alcaldía de Bogotá. Ambas con maletas rosadas, entran de manera ilegal al sistema frente a la mirada de varios pasajeros que estaban esperando el paso del articulado.

Los hechos se registraron el miércoles 22 de abril exactamente en la estación Consuelo de la Troncal Caracas Sur, por lo cual ha generado varios comentarios de rechazo de las entidades distritarles y hasta del mismo alcalde Carlos Fernando Galán. El mandatario se refirió en su cuenta de X rechazando lo sucedido, confirmando que son funcionarias de la Secretaría de Educación y, así mismo, dio la orden de imposición de una sanción.

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“Nadie y mucho menos quienes trabajan para la ciudad deben hacer esto. Estas personas prestan sus servicios a la Secretaría de Educación, y le he dado la instrucción a la secretaria de sancionarlas como corresponde, igual que al operador para el que trabajan. El sistema de transporte público de Bogotá es de todos”, recalcó el alcalde.

Video de las coladas:

Por otro lado, el mandatario aseguró que colarse en el sistema es un daño al bien público y afecta a los usuarios que sí pagan el pasaje. Por ahora, desde la Secretaría de Educación confirmaron que habrá una respuesta sobre lo sucedido.

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