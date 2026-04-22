Ni Portal Américas ni Usme, esta es la estación de TransMilenio donde más roban en Bogotá

La inseguridad en Bogotá tiene alerta a gran parte de la ciudadanía con los diversos reportes de robos y/o asesinatos en la ciudad, en donde el transporte público tampoco ha sido ajeno a esto y la reciente muerte Fredy Santiago Guzmán recordó esta problemática.

De hecho, el reciente informa del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco), dio cuenta del aumento de casos de robo en las estaciones de TransMilenio con 3.372 de denuncias en los primeros tres meses del año, que, además, tuvieron mayor concentración en cinco en espacial y una como la "más peligrosa".

Alertan por aumento de robos con esta modalidad en buses de TransMilenio Foto: redes sociales

Esta es la estación donde más roban en Bogotá

De acuerdo con el reporte el 38.59 % de los robos en el servicio de transporte se dan al interior de buses troncales y alimentadores, que equivale a 2.433 casos, mientras que en las estaciones son 1.222 en 2025. Pero ha sido la estación Guatoque Veraguas la de mayor registro de robos, según información revelada por Noticias Caracol.

"Noticias Caracol consultó con la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) para conocer las estaciones más y menos complejas en cuanto al hurto a personas. En lo que va de este año, los uniformados han capturado en flagrancia 567 personas por diferentes delitos cometidos en este sistema de transporte, 53 de ellas por orden judicial. De igual forma, se han recuperado 108 celulares y 6 bicicletas", informaron.



Estación Guatoque Veraguas // Foto: Google Maps

Las 5 estaciones de TransMilenio donde más roban

Guatoque Veraguas. Portal Norte. Calle 76. Portal de las Américas. Calle 100.

Las 5 estaciones de TransMilenio más tranquilas

Perdomo Carrera 47 Madelena Niza-Calle 127 Ferias

El día más peligroso para usar TransMilenio

De acuerdo con cifras basadas en información de la Secretaría de Seguridad, los viernes encabezan la lista como el día con más robos en TransMilenio. En promedio, se registran 42 casos diarios, lo que equivale a un hurto cada 26 minutos durante la operación del sistema.