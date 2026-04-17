Murió estudiante de la Universidad Minuto de Dios luego de intento de robo en TransMilenio

Un hecho de inseguridad en Bogotá terminó en tragedia tras confirmarse la muerte de Freddy Santiago Guzmán Cárdenas, estudiante de 19 años de la Universidad Minuto de Dios, quien fue víctima de un intento de robo en el sistema TransMilenio.

El ataque ocurrió el miércoles 15 de abril hacia las 9:50 de la noche en la estación Minuto de Dios, ubicada sobre la calle 80, en el occidente de la ciudad, exactamente en la localidad de Engativá. El joven, quien cursaba primer semestre de Ingeniería de Sistemas, había terminado su jornada académica y esperaba el bus cuando varios sujetos ingresaron de manera irregular por accesos laterales con la intención de asaltarlo. En medio del atraco, fue atacado con arma blanca en repetidas ocasiones, sufriendo una herida mortal en el pecho.

Tras el ataque, personal del sistema de transporte lo auxilió y fue trasladado de urgencia al Hospital de Engativá, donde permaneció bajo atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo de salud, el estudiante falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

A través de un comunicado oficial, la Uniminuto manifestó su “más profundo dolor y rechazo” por lo ocurrido, calificando el caso como un episodio de inseguridad que enluta a toda su comunidad académica. La institución también expresó su solidaridad con la familia, amigos y compañeros del joven, y elevó un llamado urgente a las autoridades para esclarecer los hechos y judicializar a los responsables.



El caso ya es investigado por el CTI de la Fiscalía Seccional Bogotá, mientras crece la preocupación por la seguridad en el transporte público de la capital, pues, lastimosamente, la muerte de Freddy Santiago Guzmán se suma a la de otros ciudadanos que han perdido la vida en el sistema de transporte público.

Desde la universidad se insistió en la necesidad de reforzar las medidas de protección en entornos urbanos y garantizar que hechos como este no vuelvan a repetirse.