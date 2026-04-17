En 10 minutos fueron capturados dos extranjeros luego de robar un carro de plataforma en Bogotá

En un operativo que tuvo una duración de 10 minutos, la Policía Nacional capturó en flagrancia a dos ciudadanos extranjeros señalados de robar un vehículo de plataforma en Bogotá. El vehículo hurtado se logró recuperar en la localidad de Barrios Unidos.

De acuerdo con las autoridades, el hecho se registró en el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá, cuando los hombres solicitaron un servicio de transporte por plataforma y, en medio del trayecto, habrían intimidado al conductor con un arma de fuego para obligarlo a entregar el vehículo.

La rápida reacción de la Policía fue posible gracias a la ubicación del celular de la víctima, que permitió activar un seguimiento que llevó a localizar el carro en la carrera 51 con calle 71, en la localidad de Barrios Unidos, donde fueron interceptados los presuntos integrantes.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un arma de fuego tipo traumática con una munición. El vehículo fue recuperado y, junto con los capturados fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso judicial por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.