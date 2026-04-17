Nueva modalidad de robo de carros con escopeta en Bogotá: familia vivió momentos de terror

La inseguridad en Bogotá sigue marcando la agenda nocturna de la capital, y esta vez con un preocupante agravante que tiene en alerta a las autoridades y a la ciudadanía: el uso de escopetas por parte de delincuentes dedicados al hurto de vehículos. Dos casos recientes, ocurridos en el sur de la ciudad, evidencian un patrón que genera temor entre los habitantes.

El primer hecho se registró en el sector de Santa Rita, donde un grupo de delincuentes intentó cometer un robo múltiple. Aunque no lograron su objetivo, el caso no quedó ahí. Horas después, los mismos criminales habrían actuado nuevamente, esta vez en Villa Mayor, en un episodio que dejó a una familia en medio del terror.

Según el relato de las víctimas, un hombre salía de una vivienda cuando fue interceptado por al menos siete sujetos que descendieron de un vehículo rojo. Uno de ellos lo encañonó con una escopeta, mientras los demás lo intimidaban con armas de fuego, incluso de fogueo. En cuestión de segundos, fue despojado de sus pertenencias, entre ellas un portátil y su celular.

“Ver en peligro a mis hijas fue lo más duro. A pesar de que les dijimos que había menores, dispararon hacia la ventana sin importarles”, relató la víctima en diálogo con El Ojo de la Noche.



Dentro de un vehículo cercano, la madre de las niñas, de 3 y 6 años, vivía su propio drama. Al percatarse del asalto, cerró el carro y trató de proteger a sus hijas mientras hacía sonar la bocina para alertar a los vecinos. “Comencé a pitar, las alarmas sonaban, pero ellos se acercaron e intentaron abrir el carro varias veces”, contó.

La reacción de la comunidad fue clave. Un vecino activó una alarma que finalmente hizo que los delincuentes huyeran. Sin embargo, antes de escapar, uno de ellos disparó contra el vehículo, hiriendo a la mujer en la espalda. Afortunadamente, la lesión no fue de gravedad.

Este sería el segundo caso en la semana con características similares. El primero ocurrió en la localidad de Puente Aranda, donde también participaron sujetos en un vehículo rojo, armados con escopeta y pistolas, sin lograr concretar el robo.