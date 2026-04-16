Revelan video del momento en que conductor arrolló a ladrones que luego le quitaron la vida

Un violento caso de fleteo ocurrido en el sur de Bogotá tiene consternados a los habitantes de la localidad de Kennedy, luego de que se conociera un video en el que queda registrado el instante en que un conductor, en un aparente intento por evitar un robo, embiste a los delincuentes que minutos después terminarían asesinándolo a disparos.

El hecho se presentó hacia las 2:00 de la tarde de este miércoles 15 de abril en el barrio Boitá, exactamente en la carrera 72J con calle 46 sur, cuando un hombre de 54 años se movilizaba en su vehículo particular y fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta, quienes lo habrían seguido para cometer un hurto bajo la modalidad de fleteo.

De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, en medio de la tensión del intento de robo, la víctima decide reaccionar acelerando su vehículo y arrollando a los presuntos delincuentes. Sin embargo, lo que parecía una maniobra de escape o defensa terminó escalando en segundos a un desenlace fatal.



Este es video del momento exacto

#BOGOTA. Momento exacto en el que sujetos en motocicleta ases¡nan a ciudadano en b/Boitá, loc/Kennedy. En la filmación se observa como la víctima arrolla a los individuos con el vehículo después que robaron a un familiar. Uno de los presuntos implicados fue capturado, la… https://t.co/6b20NkWsBb pic.twitter.com/qOg5am3lIu — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 16, 2026

Según versiones preliminares de las autoridades, los agresores, lejos de huir tras ser embestidos, respondieron de manera violenta accionando armas de fuego en repetidas ocasiones contra el conductor, impactándolo en varias oportunidades mientras permanecía dentro del automotor.



Gravemente herido, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital de Kennedy, donde pese a los esfuerzos médicos se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

La rápida reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió desplegar un operativo en la zona que dejó como resultado la captura de un hombre de 31 años, quien estaría presuntamente involucrado en el ataque. Asimismo, las autoridades lograron la inmovilización de la motocicleta que habría sido utilizada para cometer el crimen. No obstante, un segundo implicado logró escapar del lugar y actualmente es buscado por las autoridades.

Al verificar los antecedentes del capturado, las autoridades establecieron que cuenta con un amplio historial judicial por delitos como hurto, lesiones personales, tráfico y porte de armas de fuego, así como violencia intrafamiliar.

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El teniente coronel Juan Montilla, comandante de la Estación de Policía de Kennedy, explicó que la reacción institucional fue inmediata tras conocer el caso. “Al llegar la zona de atención al lugar de los hechos, evidencian una persona lesionada, la cual es trasladada al centro hospitalario, donde posteriormente fallece. Gracias a la oportuna reacción de la comunidad y de la Policía Nacional, se da con las características de los victimarios”, señaló el oficial, quien además confirmó que se conformó una burbuja investigativa para esclarecer por completo lo ocurrido.

Las autoridades continúan la búsqueda del segundo implicado mientras avanzan las investigaciones que buscan determinar todos los detalles de este nuevo hecho de violencia en la capital.