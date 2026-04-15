Homicidio en el sur de Bogotá: hombre de 54 años muere tras resistirse a un robo

Un presunto fleteo terminó en el homicidio de un hombre de 54 años en el barrio Boitá, suroccidente de Bogotá. El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:00 p. m. en la carrera 72J con calle 46 sur.

Según los reportes preliminares, la víctima se movilizaba en un vehículo particular cuando fue interceptada por delincuentes en motocicleta. En un intento por evitar el robo, el conductor habría embestido a los atacantes, quienes respondieron disparando en repetidas ocasiones.

A pesar de que el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital de Kennedy, allí confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

#BOGOTÁ Reporta un nuevo tiroteo en la ciudad, esta vez en el b/Boita, loc/Kennedy. De acuerdo con la información recibida, individuos a bordo de una motocicleta dispararon contra el conductor de un vehículo, quien lamentablemente falleció en el lugar. Algunos testigos indican… pic.twitter.com/FSuhTYfoTc — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 15, 2026

Inseguridad en Kennedy hoy

La reacción de las autoridades en el sector permitió la captura de un hombre de 31 años, presuntamente vinculado al ataque. Durante el operativo, la Policía Nacional logró la inmovilización de una motocicleta utilizada en el crimen. Sin embargo, se reportó que un segundo implicado logró huir del lugar y es buscado.



Al verificar la identidad del detenido, los uniformados establecieron que el hombre cuenta con un prontuario delictivo previo. El capturado registra anotaciones judiciales por los delitos de hurto y violencia intrafamiliar.