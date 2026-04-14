Revelan la identidad de la víctima en intento de homicidio en Usaquén

Un grave ataque sicarial en Usaquén dejó con temor el norte de Bogotá. La situación terminó en un enfrentamiento armado en el que resultaron seis personas heridas, entre ellas un menor y tres transeúntes.

El hecho tuvo lugar sobre las 6:00 de la tarde, cuando la víctima del atentado se defendió del ataque, desatando un tiroteo en plena vía pública.



Revelan detalles del ataque sicarial

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana, los uniformados atendieron un llamado de emergencia a la línea 123 luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego. Ya en el lugar, las autoridades confirmaron que un sicario arremetió en contra del ciudadano, quien también se encontraba armado y con ello se defendió.

Según lo revelado por el brigadier general Giovanni Cristancho, durante el tiroteo resultaron cuatro personas heridas por daño colateral. "Un menor de 8 años y tres transeúntes que se encuentran en centro asistencial, valorados y atendidos", confirmó Cristancho.

Intento de homicidio en Usaquén Captura de pantalla

¿Quién es la víctima del intento de sicariato?

De acuerdo con lo revelado por la Policía, la identidad del hombre que era objetivo del ataque sería Jair Ruiz Rojas, un carnicero del sector de 29 años de edad. Según afirmaron las autoridades, el hombre tiene antecedentes por lesiones personales y violencia intrafamiliar.

Adicionalmente, las autoridades indicaron que el menor de 8 años que resultó herido está fuera de peligro. Por su parte, el sicario que terminó herido habría sido sometido a cirugías para tratar las heridas de bala que sufrió.

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Ahora las autoridades se apoyan en un video de seguridad frente al lugar donde ocurrieron los hechos. En este se observa cómo tres hombres se acercan apresuradamente a la víctima luego de que saliera de su camioneta.

Uno de los tres sospechosos es quien se acerca más a Ruiz Rojas y recibe por lo menos un impacto de bala cuando este se defiende de los criminales. El sicario cayó al suelo y quedó tendido, mientras los otros hombres huyeron de la escena.

Ante la gravedad del suceso, la Policía Nacional desplegó una estrategia operativa para esclarecer lo ocurrido en la calle 156 de Usaquén y capturar a los responsables del atentado.

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Debido a ello, la institución "destina un grupo especializado de Policía Judicial e Inteligencia para dar con el paradero del autor intelectual de estos hechos", apuntó el general Cristancho. De hecho, los investigadores de la Policía Metropolitana recolectan pruebas en la zona y analizan testimonios para determinar las causas de la agresión inicial, así como la procedencia de las armas de fuego.