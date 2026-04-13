Intercambio de disparos en Bogotá deja seis heridos, incluido un menor: detalles de Policía

Un grave ataque sicarial en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá, terminó en un enfrentamiento armado que dejó seis personas heridas, entre ellas un niño de ocho años y tres transeúntes. El hecho ocurrió hacia las 06:00 de la tarde, cuando la víctima del atentado respondió a la agresión, desatando un tiroteo en plena vía pública.



Detalles del ataque sicarial en Bogotá hoy

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá, la institución atendió un llamado de emergencia a la línea 123 tras reportarse detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que un sicario arremetió contra un ciudadano, quien también portaba un arma y decidió enfrentarlo.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que durante el cruce de balas "lamentablemente salen 4 personas heridas por este daño colateral". Entre los afectados se encuentra un menor de 8 años y tres ciudadanos que transitaban por el sector al momento del incidente.



Estado de salud de los heridos y víctimas

Los tres transeúntes y el menor de edad fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial, donde actualmente son valorados y atendidos por el personal médico. Por su parte, el panorama clínico de los principales involucrados es reservado.

"El sicario y la víctima se encuentran en cirugía en este momento", confirmó el general Cristancho, detallando que ambos recibieron impactos de bala durante el enfrentamiento. Hasta el momento, las identidades de los implicados no han sido reveladas por las autoridades judiciales.

Ante la gravedad del suceso, la Policía Nacional ha desplegado una estrategia operativa para esclarecer los móviles del ataque y capturar a quienes planearon el atentado en la capital del país.



Para ello, la institución "destina un grupo especializado de Policía Judicial e Inteligencia para dar con el paradero del actor intelectual de estos hechos", señaló el alto oficial. Los investigadores recolectan pruebas en la zona y analizan testimonios para determinar las causas de la agresión inicial y la procedencia de las armas de fuego utilizadas.