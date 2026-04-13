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Blu Radio  / Judicial  / A prisión tres señalados de drogar víctimas contactadas por apps de citas en Bogotá

A prisión tres señalados de drogar víctimas contactadas por apps de citas en Bogotá

Según la investigación, tras provocar la pérdida de conciencia de las víctimas, los presuntos responsables tomaban posesión de sus productos financieros para realizar compras y transferencias.

A prisión tres señalados de drogar víctimas contactadas por apps de citas en Bogotá
A prisión tres señalados de drogar víctimas contactadas por apps de citas en Bogotá
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 13 de abr, 2026

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