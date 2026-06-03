Una de las víctimas por combates entre disidencias en Guaviare era prima de los hermanitos Mucutuy

Al menos 11 de los 48 cuerpos hallados en una zona del selvático departamento colombiano del Guaviare, donde la semana pasada hubo combates entre dos disidencias de la antigua guerrilla de las Farc, eran de menores de edad, confirmaron este martes las autoridades forenses.

"Las víctimas identificadas corresponden a 39 de sexo masculino y nueve de sexo femenino, entre los que se encuentran 11 menores de edad", señaló el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en un comunicado, en el que detalló que hay cinco cuerpos que no han sido identificados.

La defensora del pueblo, Iris Marín, señaló que "11 menores de edad muertos en un combate que parece masacre".

En medio de la ola de violencia, la tragedia vuelve a ensañarse con la familia Mucutuy, reconocida mundialmente por la milagrosa supervivencia de cuatro niños en la selva amazónica. Tras los feroces enfrentamientos, autoridades revelaron que una de las víctimas es Daniela Mucutuy, prima de los pequeños rescatados tras el accidente aéreo de 2023.



Un combate con saldo de masacre

Ariel Cortés, director de Medicina Legal, detalló la magnitud de la tragedia: “Nos llegaron 48 cuerpos... encontramos 11 menores de edad que están entre los 15 y los 17 años, de los cuales ocho son hombres y tres son mujeres”. Por su parte, la ONU ha exigido el cese inmediato del reclutamiento forzado, instando a los grupos armados a liberar a todos los menores de 18 años en sus filas.

Disidencias de las Farc, imagen de referencia AFP

El drama de la familia Mucutuy

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Daniela Mucutuy, identificada entre las víctimas, habría sido reclutada aproximadamente dos años antes del accidente de la avioneta donde sus primos sobrevivieron 40 días en la selva.

Su tío abuelo, Fidencio Valencia, quien reside en Bogotá, aclaró en Mañanas Blu, el vínculo familiar en medio del dolor: “La mamá de los niños que se perdió en la selva se llama Magdalena. La mamá de Daniela se llama Elda... ellos son primos”.

Valencia relató que perdió el rastro de la joven hace años cuando la familia se trasladó al Amazonas. “Yo la miré a Daniela cuando ella tenía 3 años... de ahí ellos se fueron para el Amazonas... allá ella creció... yo nunca la miré crecer”.

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La noticia del fallecimiento de Daniela en combate confirma la vulnerabilidad de las comunidades indígenas ante el reclutamiento forzado en zonas de conflicto.

Cuerpos

El proceso de identificación no ha estado exento de peligros adicionales. El director de Medicina Legal reveló que las labores tuvieron que suspenderse temporalmente debido a la presencia de artefactos peligrosos entre los restos: “Aquí nos llegó una persona que tenía unos estopines y nos tocó suspender el abordaje... ponía en riesgo a los peritos dentro de la institución”.

A pesar de estos obstáculos, los peritos han concluido que la causa de muerte generalizada fue el combate, sin señales de tortura previa según los primeros informes, aunque los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala. Actualmente, cinco cuerpos permanecen sin identificar a la espera de que sus familiares se acerquen para realizar pruebas genéticas a por el control territorial en esa zona.

Escuche aquí la entrevista: