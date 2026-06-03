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Blu Radio  / Nación  / Rechazo del procurador por asesinato de 11 menores en enfrentamientos entre disidencias en Guaviare

Rechazo del procurador por asesinato de 11 menores en enfrentamientos entre disidencias en Guaviare

El procurador general, Gregorio Eljach, rechazó el asesinato de 11 menores de edad en medio de los enfrentamientos entre las disidencias de alias 'Iván Mordisco' y alias 'Calarcá' en zona rural de San José del Guaviare.

El espaldarazo de varios congresistas al procurador sobre las declaraciones de minJusticia contra Eljach
Foto: Senado de la República.
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 3 de jun, 2026

Los hechos ocurrieron en la vereda Pipiral, corregimiento de Barranco Colorado, y según el procurador, estos actos constituyen una grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), debido a la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras armadas ilegales.

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Eljach condenó que estas organizaciones criminales continúen involucrando a menores de edad en el conflicto armado y advirtió que este tipo de conductas no pueden ser objeto de amnistías ni beneficios jurídicos.

“Exijo a los organismos del Gobierno que tienen el compromiso de liderar las políticas públicas dedicadas a la protección de la infancia y la adolescencia, a asumir su responsabilidad, sin excusas, para evitar que estos criminales continúen poniendo a los niños, niñas y adolescentes como parapeto de su guerra fratricida”, señaló el jefe del Ministerio Público.

Cuerpos en Guaviare.
Cuerpos en Guaviare.
Foto: Blu Radio.

Y es que en las últimas horas Medicina Legal informó que culminó el proceso de identificación de 43 de los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos ocurridos el 27 de mayo en la zona rural de San José del Guaviare, en el sector conocido como Barranco Colorado, donde se registraron combates entre las disidencias lideradas por alias 'Iván Mordisco' y alias 'Calarcá'. Once menores de edad murieron en estos hechos violentos, según la información entregada por la entidad.

Los análisis forenses permitieron establecer que entre las víctimas se encuentran 39 hombres y 9 mujeres, para un total de 48 personas fallecidas. Además, Medicina Legal confirmó que once de las víctimas eran menores de edad, de los cuales ocho son hombres y tres mujeres.

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