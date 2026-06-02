Once menores murieron en enfrentamientos entre disidencias de 'Calarcá' y 'Mordisco' en Guaviare

Medicina Legal informó que culminó el proceso de identificación de 43 de los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos ocurridos el 27 de mayo en la zona rural de San José del Guaviare, en el sector conocido como Barranco Colorado, donde se registraron combates entre las disidencias lideradas por alias 'Iván Mordisco' y alias 'Calarcá'. Once menores de edad murieron en estos hechos violentos, según la información entregada por la entidad.

Los análisis forenses permitieron establecer que entre las víctimas se encuentran 39 hombres y 9 mujeres, para un total de 48 personas fallecidas. Además, Medicina Legal confirmó que once de las víctimas eran menores de edad, de los cuales ocho son hombres y tres mujeres.

Entre las personas plenamente identificadas figuran hombres y mujeres provenientes de distintas regiones del país, cuyos cuerpos fueron examinados en las sedes de Medicina Legal de Bogotá, Yopal y Villavicencio.

La Defensora de Pueblo, Iris Marín, se pronunció luego de que se conociera el reporte oficial de Medicina Legal: “11 menores de edad muertos en un combate que parece masacre. Colombianos matando colombianos, sacrificando niños a los que negamos su derecho a un buen futuro”.



11 menores de edad muertos en un combate que parece masacre. Colombianos matando colombianos, sacrificando niños a los que negamos su derecho a un buen futuro. https://t.co/9TEzcEM8gl — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) June 3, 2026

Y es que las disputas entre las facciones de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ y las de alias ‘Iván Mordisco’ en zona rural de San José del Guaviare se han incrementaron al punto de alcanzar 48 horas de constantes ataques y enfrentamientos en el área rural.

Las estructuras 44 de 'Mordisco' y la Isaías Carvajal de 'Calarcá' se enfrentaron en un sector conocido como La Siberia, de la vereda Barranco Colorado, sin importar que allí esté ubicada una escuela rural.