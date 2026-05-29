Primeras imágenes: así fue el traslado los 48 cuerpos tras sangrientos enfrentamientos en Guaviare

Blu Radio conoció en exclusiva las impactantes fotografías del operativo de evacuación de las víctimas hacia el casco urbano de San José del Guaviare. Las autoridades investigan la presencia de menores de edad entre los fallecidos.

La situación de orden público en el departamento del Guaviare alcanzó un punto crítico tras confirmarse el saldo de los violentos combates registrados en los últimos días en la zona rural del municipio. Este viernes, se conocieron las primeras y exclusivas imágenes que muestran el complejo proceso de traslado de los cuerpos de las víctimas mortales hacia el casco urbano de San José del Guaviare.

En total, son 48 los cuerpos recuperados por las autoridades en la zona de los enfrentamientos. Según los reportes oficiales, el trágico desenlace es el resultado de una cruda disputa armada que sostuvieron durante dos días estructuras criminales de las disidencias de las Farc, al mando de alias 'Calarcá' y alias 'Iván Mordisco'.

Debido a la magnitud de los hechos y la complejidad técnica que requieren las necropsias, los traslados se realizarán de manera dividida hacia las ciudades de Villavicencio y Bogotá, donde equipos especializados de Medicina Legal asumirán las inspecciones forenses.



Uno de los puntos que genera mayor consternación y que mantiene en alerta a los peritos es determinar si existen menores de edad entre los cuerpos rescatados, una hipótesis que cobra fuerza debido a las dinámicas de reclutamiento forzado en la región.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció frente a lo ocurrido, calificando la situación como una auténtica masacre: "Un panfleto criminal que comunicó alias 'Calarcá' confirma la masacre cometida por ese grupo, asesinando a colombianos, algunos de ellos menores de edad reclutados por la violencia... Esto confirma un asesinato sistemático, una masacre, pero también un reclutamiento de menores", manifestó

El Gobierno Nacional y las Fuerzas Militares aseguraron que se intensificará la presencia institucional en el departamento para garantizar la seguridad de la población civil, que continúa atrapada en medio de las disputas territoriales de estos grupos armados al margen de la ley.