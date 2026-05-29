Equipos forenses recuperan 48 cuerpos tras enfrentamientos entre disidencias en Guaviare

En medio de complejas labores humanitarias y bajo estrictas medidas de seguridad, equipos forenses adelantaron el levantamiento y traslado de 48 cuerpos sin vida hallados en una zona rural del departamento del Guaviare, luego de los violentos enfrentamientos entre las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ y las de alias ‘Calarcá’.

Sobre las 6:00 de la mañana llegaron a San José del Guaviare los 48 cuerpos recuperados en la misión humanitaria adelantada en Barranco Colorado. La comunidad del sector realizó el traslado terrestre de los cuerpos desde la vereda Siberia hasta Barranco Colorado, donde fueron recibidos por la comisión humanitaria y posteriormente transportados por vía fluvial a través del río Guaviare hasta la capital del departamento.

Entre los muertos hay cuatro mujeres y todos corresponden a integrantes de las estructuras armadas criminales que sostuvieron los combates en esta región del país.

Imágenes conocidas por Blu Radio muestran la complejidad de la operación humanitaria. En los videos se observa al personal forense recibiendo los cuerpos que fueron trasladados en pequeñas embarcaciones, mientras los cadáveres, embalados técnicamente en bolsas blancas.



También empezaron a circular fotografías del lugar exacto donde fueron encontrados los cuerpos. Según versiones de la comunidad, luego de que los integrantes de ambas facciones armadas se retiraran de la zona tras los enfrentamientos, decenas de cadáveres quedaron tendidos en el lugar. Habitantes del sector ayudaron a mover los cuerpos y ubicarlos bajo una pequeña estructura de madera improvisada, cubriéndolos con bolsas para evitar que permanecieran expuestos a la intemperie mientras llegaban las autoridades.

Los cuerpos serán llevados a Villavicencio, donde funcionarios de Medicina Legal adelantarán el proceso de identificación plena de los cuerpos y las respectivas labores forenses.

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Mientras avanzan las diligencias, las Fuerzas Militares reforzaron la seguridad en varias zonas rurales del departamento, especialmente en veredas como Siberia, Caño Cubarro, Caño Alta y Buenos Aires. Asimismo, fueron desplegadas tropas en sectores como Charras, Puerto Alcira y Tomachipán, con el objetivo de proteger a la población civil y a las comunidades indígenas que habitan en medio del conflicto armado en esta región.