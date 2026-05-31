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Medicina Legal recibe 48 cuerpos tras combates entre disidencias en el Guaviare

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó la recepción de 48 cuerpos relacionados con los enfrentamientos ocurridos en la zona rural de San José del Guaviare, en el sector conocido como Barranco Colorado, donde se registraron intensos combates entre estructuras armadas de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' y alias 'Calarcá'.

Cuerpos en Guaviare.
Cuerpos en Guaviare.
Foto: Blu Radio.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 31 de may, 2026

Según informó Medicina Legal, los cuerpos fueron distribuidos en tres sedes para adelantar los respectivos procedimientos forenses. Del total recibido, 28 fueron trasladados a la sede central de Medicina Legal en Bogotá, 14 a la regional de Villavicencio y los seis restantes a las instalaciones ubicadas en Yopal.

La entidad explicó que un equipo interdisciplinario conformado por médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo será el encargado de desarrollar las labores de identificación y análisis de los cuerpos. “El equipo de médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo adelantarán la identificación de los cuerpos y de manera articulada realizarán los procedimientos de abordaje y posterior entrega digna de los cuerpos a sus familiares”, señaló Medicina Legal.

La llegada de los cuerpos se produce luego de uno de los enfrentamientos más violentos registrados en los últimos días entre facciones disidentes en el país. Las autoridades investigan las circunstancias de los combates y trabajan para establecer plenamente la identidad de las personas fallecidas.

Equipos forenses recuperan 48 cuerpos tras enfrentamientos entre disidencias en Guaviare
Foto: Captura de video

En medio de la confrontación, las disidencias al mando de alias 'Calarcá' emitieron un comunicado en el que responsabilizaron a la estructura dirigida por alias “Iván Mordisco” del ataque. Según el documento, “una columna de combate de cien guerrilleros del frente Isaías Carvajal se encontraba pernoctando en su área campamentaria en la vereda La Siberia”, cuando presuntamente fue sorprendida por una ofensiva de gran magnitud.

La organización aseguró además que el ataque habría sido ejecutado por “doscientas cincuenta unidades de Mordisco, dirigidas directamente por él”, versión que hace parte de la disputa que mantienen ambas facciones por el control territorial y las economías ilegales en distintas zonas del país.

Mientras avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido en Barranco Colorado, Medicina Legal concentra sus esfuerzos en la identificación de las víctimas y en el proceso de entrega de los cuerpos a sus familiares, una tarea que podría extenderse durante varios días debido al volumen de casos y a la necesidad de realizar análisis especializados en genética, antropología y odontología forense.

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