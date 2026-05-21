Medicina Legal reveló nuevos detalles sobre la causa de muerte de Yulixa Toloza

Nuevos detalles sobre la muerte de Yulixa Consuelo Toloza comenzaron a conocerse luego de que el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, se refiriera al avance de los estudios forenses realizados tras el hallazgo del cuerpo de la mujer de 52 años en zona rural de Apulo.

La estilista desapareció el pasado 13 de mayo después de someterse a una lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá. Días después, su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa, mientras avanzaba la investigación contra los responsables del procedimiento.

Aunque Medicina Legal aún no entrega oficialmente el informe definitivo de necropsia a la Fiscalía, el director de la entidad explicó cuáles son las principales hipótesis médicas que se analizan sobre la muerte de Yulixa.



Las hipótesis que analiza Medicina Legal

Durante una entrevista con Noticias Caracol, Ariel Emilio Cortés señaló que una de las posibilidades es que Yulixa hubiera sufrido una embolia pulmonar tras el procedimiento estético.

Sin embargo, aclaró que también se estudian otras hipótesis relacionadas con una posible mala administración de anestesia o un proceso anémico severo que habría desencadenado un shock en la paciente.



“Podría ser por un tema de una embolia pulmonar, podría ser por un tema de un anestésico mal colocado o podría ser por un proceso anémico que produce un shock en la persona”, explicó el director de Medicina Legal.

Cortés precisó que será el patólogo forense encargado del caso quien determine oficialmente la causa y la manera de muerte, información que quedará consignada en el informe final de autopsia entregado a la Fiscalía.

Uno de los apartes más contundentes de la entrevista tuvo relación con las condiciones en las que se realizó el procedimiento estético.

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El director de Medicina Legal aseguró que, desde el punto de vista médico, existía una diferencia enorme entre atender una complicación en una clínica formal y hacerlo en un establecimiento sin condiciones adecuadas.

“Sabemos que la persona no era un profesional de la salud y sabemos que no eran las condiciones que se pueden dar en una clínica o en un hospital”, afirmó.

Incluso señaló que, de haber recibido atención en un centro médico habilitado, el riesgo de muerte probablemente habría sido menor.

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Las declaraciones se conocen mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial contra los implicados en el caso, entre ellos Eduardo David Ramos, señalado de practicar el procedimiento pese a no contar, presuntamente, con formación médica.

Cortés también explicó que el estado de descomposición del cuerpo complicó algunos análisis forenses. Según indicó, el cadáver permaneció varios días expuesto en una zona boscosa, situación que influye directamente en los procesos de descomposición y en la obtención de hallazgos médicos precisos.

El funcionario agregó que Medicina Legal trabaja junto con la Fiscalía y la Policía Judicial para cruzar videos, testimonios y evidencias recolectadas durante la investigación, con el fin de reconstruir qué ocurrió con Yulixa desde que salió del procedimiento estético hasta el hallazgo de su cuerpo.

Aunque el informe definitivo aún no se conoce, el director de Medicina Legal aseguró que la muerte de Yulixa probablemente será catalogada como una muerte violenta.