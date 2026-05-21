¿Otro caso como el de Yulixa Toloza? Video muestra cómo sacan a mujer de estética tras cirugía

Un nuevo caso relacionado con procedimientos estéticos tiene en alerta a las autoridades y ha generado conmoción en redes sociales por las similitudes con la desaparición y muerte de Yulixa Toloza.

Esta vez ocurrió en México, donde Blanca Adriana Vázquez Montiel, una mujer de 37 años, desapareció luego de asistir a una clínica estética ubicada en la ciudad de Puebla.

El caso tomó fuerza después de que familiares difundieran un video de seguridad en el que, presuntamente, se observa cómo varias personas sacan a una mujer inconsciente del establecimiento y la suben a un vehículo compacto con la cajuela abierta.

La mujer acudió a una valoración estética y nunca regresó

Según relataron sus familiares, Blanca Adriana llegó el pasado 18 de mayo a la clínica “Detox”, ubicada sobre la calzada Zavaleta, en Santa Cruz Puebla, acompañada de su esposo. La intención inicial, dijeron, era asistir únicamente a una valoración médica para un procedimiento estético no invasivo relacionado con reducción de grasa abdominal.



Sin embargo, dentro del lugar le habrían sugerido realizarse el procedimiento ese mismo día.

De acuerdo con el relato entregado por sus familiares a medios locales, mientras la mujer ingresó al consultorio, su esposo permaneció en la sala de espera. Minutos después, la supuesta doctora encargada del lugar le pidió salir a comprar una faja especial en otro sector de la ciudad.

El hombre aseguró que el recorrido le tomó cerca de una hora. Pero cuando regresó, encontró la clínica completamente cerrada y sin rastros de Blanca Adriana.

Publicidad

Tras denunciar la desaparición ante las autoridades, la familia consiguió un video de cámaras de seguridad que ahora hace parte central de la investigación.

En las imágenes se observa a tres personas —un hombre y dos mujeres— cargando con dificultad lo que parecería ser el cuerpo de una mujer envuelto o cubierto parcialmente, para posteriormente introducirlo en un automóvil estacionado en la parte trasera del establecimiento.

#SEGURIDAD | 🚨📍 Cámaras de seguridad captaron a personas subiendo presuntamente inconsciente a Blanca Adriana Vázquez Montiel a un Mini Cooper tras acudir a una clínica de belleza en Zavaleta. Ya es buscada por su familia. ⚠️ https://t.co/uE5z8tHHWT 🔗 #Desaparecida… pic.twitter.com/X8dSCxQuL5 — Noticias Puebla Tlaxcala CDMX Querétaro (@VirtualNotMX) May 20, 2026

Según la denuncia de la familia, una de las mujeres sería la doctora Diana Alejandra Palafox Romero, señalada como responsable de la clínica. También aparecerían su hijo y una asistente.

Publicidad

En el video se aprecia además cómo el hombre acomoda el “bulto” en la cajuela del vehículo, mientras otra mujer arroja una mochila pequeña al interior del automóvil antes de regresar al edificio.

La Fiscalía General del Estado de Puebla realizó allanamientos en la clínica “Detox”, así como en propiedades relacionadas con la médica investigada y su familia.

Las autoridades lograron ubicar el vehículo Mini Cooper que habría sido utilizado para transportar a Blanca Adriana, pero hasta el momento no se ha informado sobre capturas ni sobre el paradero de la mujer.

La familia denunció además que ha recibido llamadas de extorsión de personas que aseguran tener información sobre la víctima.

El caso ha provocado una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos usuarios comparan lo ocurrido con la desaparición de Yulixa Toloza en Bogotá, debido a las similitudes entre ambos hechos y a los cuestionamientos sobre procedimientos estéticos realizados en lugares presuntamente irregulares.