Testimonio de la hija de un detenido por el caso Yulixa Toloza da dramático giro: "Fue engañado"

El día de ayer, martes 19 de mayo, fue encontrado el cuerpo sin vida de la estilista de 52 años, Yulixa Toloza, junto con la captura de los tres presuntos responsables de su muerte. Cabe recordar que Toloza fue reportada como desaparecida el pasado 13 de mayo, luego de ingresar a un procedimiento estético que operaba de manera ilegal en Venecia, al sur de Bogotá.

De acuerdo con lo revelado de manera oficial, la Policía y la Fiscalía capturaron a dos hombres que transportaban el vehículo en el que inicialmente se llevaron a Yulixa. Estas detenciones se realizaron en Cúcuta, mientras que otros sospechosos, entre ellos la dueña del establecimiento estético, fueron capturados en Venezuela.

Los primeros capturados son Kelvis Daniel Sequera Delgado, detenido tras el hallazgo del vehículo Chevrolet Sonic azul. La Fiscalía indicó que deberá responder por delitos como desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.

El hallazgo del automóvil de placas UCQ-340 en un garaje del municipio de Los Patios, Norte de Santander, fue clave para avanzar en las capturas y reconstruir la ruta que habría seguido el caso.



Testimonio de la hija de uno de los capturados en el caso Yulixa Toloza

En medio del proceso judicial, la hija de Kelvis Daniel Sequera Delgado apareció públicamente con un testimonio que generó un nuevo giro en la percepción del caso. A través de un video difundido en redes sociales, defendió la inocencia de su padre y aseguró que fue víctima de una confusión.

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En su declaración afirmó que el hombre trabaja como taxista en Venezuela y que habría sido engañado con una supuesta labor de traslado vehicular. “Él fue engañado”, aseguró, al insistir en que su padre no conocía el contexto del automotor ni su relación con el crimen.

La mujer fue enfática en señalar: “Él no es culpable, no es un delincuente, su único error fue salir a trabajar”. Según su versión, Sequera habría aceptado un servicio desde Guanare hasta Cúcuta para movilizar un vehículo entre dos puntos, sin participación en el procedimiento estético ni contacto con la víctima.

Además, insistió en que su padre “ni siquiera había tocado el carro cuando llegaron”, refiriéndose a la intervención de las autoridades al momento de la captura.

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Qué pasará con los capturados en el caso Yulixa Toloza

El caso queda ahora en manos de la justicia, mientras un juez de garantías define la situación jurídica de los capturados con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía.

La investigación sigue abierta y busca establecer con precisión la responsabilidad de cada uno de los implicados en la cadena de hechos que rodean la desaparición y muerte de Yulixa Toloza.