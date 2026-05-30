Cuerpos evacuados tras combates en Guaviare tenían explosivos para atentar contra la Fuerza Pública

Con el paso de las horas se conocen nuevos detalles del cruento enfrentamiento entre disidentes en una zona semiselvática de San José del Guaviare, que dejó casi medio centenar de combatientes muertos.

Al tiempo que avanzan las labores de traslado de las 48 víctimas para sus respectivas inspecciones forenses y plena identificación en Villavicencio y Bogotá, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó que la masacre de semejantes proporciones incluso habría podido ser utilizada para atentar contra la Fuerza Pública.

Tras su más reciente visita a Antioquia con motivo de las medidas de seguridad para las elecciones de este domingo, desde Rionegro, Sánchez afirmó que algunos de los cuerpos fueron equipados con artefactos explosivos.

"Algunos de los cuerpos venían con artefactos explosivos, y lo único que pretendían, muy seguramente, es que cuando los abordaran en una aeronave o en un vehículo de la Fuerza Pública, los hicieran explotar. Estos criminales solamente piensan en asesinarlos", indicó el funcionario.



El alto funcionario del Gobierno nacional también señaló que no se descarta que la cifra de muertos pueda aumentar, pues hay heridos que se han acercado a diferentes instituciones.

"Los cuerpos ya están en San José del Guaviare. ¿Podrían llegar a aumentar? Tenemos información de algunos heridos que se estarían entregando a la Fuerza Pública y a la Defensoría del Pueblo", expresó Sánchez.

En el hecho de orden público, que fue atribuido a facciones disidentes al mando de alias ‘Calarcá’, no se descarta la existencia de víctimas menores de edad, por lo que el ministro Sánchez también destacó que podría tratarse de una situación denunciable ante organismos internacionales por presuntas infracciones al Derecho Internacional Humanitario.