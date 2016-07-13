Blu Radio El Minuto de Dios
El Minuto de Dios
-
Tras 40 años de Armero, Minuto de Dios impulsa ‘Banquete del millón’ para Medina y Paratebueno
La actividad tendrá dos versiones este año y lo recaudado será para reconstruir aproximadamente 600 viviendas.
-
Padre del Minuto de Dios reflexiona sobre final Colombia vs. Argentina: hizo una oración
El padre Diego Jaramillo también habló sobre cómo sería una conversación con el papa Francisco respecto al resultado del partido.
-
Semana Santa: cómo seguir de cerca las celebraciones religiosas sin salir de casa
El canal de YouTube de Minuto de Dios pasó de tener 39.000 suscriptores a más de 105.000 durante la pandemia.
-
Minuto de Dios lanza campaña online para ayudar a familias víctimas de incendio
El padre Diego Jaramillo, presidente de la Organización El Minuto de Dios, invita a los colombianos a hacer su aporte y visibilizar la campaña en redes sociales con el hashtag #resurgirdelascenizas.