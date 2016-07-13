En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
Donald Trump
María Corina Machado
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / El Minuto de Dios

El Minuto de Dios

  • Armero-AFP.png
    Tragedia de Armero
    Foto: AFP
    Nación

    Tras 40 años de Armero, Minuto de Dios impulsa ‘Banquete del millón’ para Medina y Paratebueno

    La actividad tendrá dos versiones este año y lo recaudado será para reconstruir aproximadamente 600 viviendas.

  • Padre del Minuto de Dios reflexiona sobre final Colombia vs. Argentina.jpg
    Padre del Minuto de Dios reflexiona sobre final Colombia vs. Argentina
    Foto: AFP - captura
    Copa América

    Padre del Minuto de Dios reflexiona sobre final Colombia vs. Argentina: hizo una oración

    El padre Diego Jaramillo también habló sobre cómo sería una conversación con el papa Francisco respecto al resultado del partido.

  • Semana santa foto afp
    Semana Santa
    Foto: AFP
    Sociedad

    Semana Santa: cómo seguir de cerca las celebraciones religiosas sin salir de casa

    El canal de YouTube de Minuto de Dios pasó de tener 39.000 suscriptores a más de 105.000 durante la pandemia.

  • 218433_Foto: El Minuto de Dios
    Foto: El Minuto de Dios
    Nación

    Minuto de Dios lanza campaña online para ayudar a familias víctimas de incendio

    El padre Diego Jaramillo, presidente de la Organización El Minuto de Dios, invita a los colombianos a hacer su aporte y visibilizar la campaña en redes sociales con el hashtag #resurgirdelascenizas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad