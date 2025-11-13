Tras 40 años de Armero, Minuto de Dios impulsa ‘Banquete del millón’ para Medina y Paratebueno

Colombia recuerda una de las tragedias más dolorosas de su historia: la avalancha de Armero, ocurrida el 13 de noviembre de 1985. En esa época en medio del dolor, El Minuto de Dios respondió brindando ayuda humanitaria y espiritual. Su fundador, el Padre Rafael García Herreros, hizo un llamado nacional a la solidaridad y, con el apoyo de millones de colombianos, se inició la reconstrucción de viviendas y comunidades para los sobrevivientes.

Ese espíritu solidario lo recuerda el padre Diego Jaramillo Cuartas, reconocido en todo el país.

“Nosotros estábamos de manera especial en Lérida y allí fuimos haciendo un centro de operaciones y la ayuda nuestra en ese primer momento fue la radio y la televisión, para ayudar a la gente damnificada por la erupción del volcán”, recordó antes de mencionar la gran labor con la construcción de vivienda.

Tragedia de Armero - Foto: AFP

Gracias a la generosidad y al Banquete del Millón, se levantaron barrios enteros en Chinchiná, Guayabal y Lérida, con viviendas, templos, escuelas y centros comunitarios.



Ahora, en el 2025, el banquete tiene otra misión. Ayudar a dos municipios de Cundinamarca. Recordemos que el sismo del 8 de junio de 2025 devastó los municipios de Paratebueno y Medina. Más de 1.400 personas quedaron sin hogar, 24 escuelas resultaron gravemente afectadas y la meta es reconstruir 600 viviendas.

El banquete tendrá dos versiones este año: la primera, digital, el 18 de noviembre a través de YouTube y TikTok de 6:00 de la tarde a 8 de la noche; y la segunda, su tradicional cena solidaria, el 20 de noviembre a las 7:00 de la noche en el salón Rojo del Hotel Tequendama.