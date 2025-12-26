En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Recuperaron mercancía de café seco avaluada en $ 800 millones en el Huila

Recuperaron mercancía de café seco avaluada en $ 800 millones en el Huila

El operativo adelantado por el Ejército y la Policía dejó dos personas capturadas y la recuperación de las 22 toneladas del grano.

Publicidad

Publicidad

Publicidad