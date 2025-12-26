En vivo
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Atentaron con explosivo contra patrulla de la Policía en el oriente de Cali: hay dos heridos

Atentaron con explosivo contra patrulla de la Policía en el oriente de Cali: hay dos heridos

Tras lo ocurrido, unidades de la Policía acordonaron la zona y adelantan labores de verificación e investigación para establecer las circunstancias del atentado.

