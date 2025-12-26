Atentaron con explosivo contra patrulla de la Policía en el oriente de Cali: hay dos heridos

Autoridades investigan una explosión registrada en inmediaciones de la Transversal 103 con Diagonal 26P, en el oriente de Cali. De acuerdo con información preliminar, hombres habrían lanzado un artefacto explosivo cerca de un establecimiento de comercio, generando momentos de pánico entre la comunidad.

La Personería de Cali confirmó que el explosivo, al parecer una granada, fue lanzado contra una patrulla de la Policía Nacional que se movilizaba por el sector. De manera preliminar, el hecho dejó dos personas lesionadas con heridas leves, el conductor de un taxi y una persona que pasar por el lugar.

“Fue atacada una patrulla de la Policía Nacional que transitaba en la calle 103 con carrera 27. Según la información preliminar, sujetos lanzaron un artefacto explosivo, dejando como saldo varias personas lesionadas con heridas leves”, dice un comunicado emitido por el Ministerio Público.

Desde la Personería de Cali expresaron su solidaridad con las personas afectadas y sus familias, e hicieron un llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos .



“Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias, y hacemos un llamado a las autoridades para que se garantice la protección de la vida y la seguridad de la ciudadanía.”, puntualizó la personería de Cali.

Tras lo ocurrido, unidades de la Policía acordonaron la zona y adelantan labores de verificación e investigación para establecer las circunstancias del atentado, lo que generó caos y tensión entre los residentes del sector.