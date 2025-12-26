En vivo
Termine el año con trabajo: Nubank tiene vacantes de empleo en Colombia con jugosos beneficios

Termine el año con trabajo: Nubank tiene vacantes de empleo en Colombia con jugosos beneficios

La empresa de David Vélez, tiene disponibles ofertas laborales en Colombia dirigidas a profesionales con experiencia en distintas áreas. Además, las vacantes cuentan con jugosos beneficios.

