Termine el año con trabajo: Nubank tiene vacantes de empleo en Colombia con jugosos beneficios

En Colombia la cifra de desempleo se ubicó en 8,2% con corte a octubre de 2025, frente a septiembre de 2025. De acuerdo con el Dane, el índice de desempleo se mantuvo estable gracias al mayor crecimiento del empleo y al aumento de la participación laboral. Asimismo, se trata del nivel más bajo registrado para este mes en los últimos 24 años.

Frente a esto, Nubank, una de las plataformas de servicios financieros digitales más grande del mundo, que ofrece sus servicios a 127 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, está ofertando vacantes de trabajo en diferentes áreas profesionales.



Nubank abre vacantes de empleo en Colombia

La entidad financiera informó a través de su sitio web que tiene disponibles 12 ofertas laborales en Colombia dirigidas a profesionales con experiencia en distintas áreas; a continuación, estas son algunas de las vacantes y sus requisitos correspondientes:

1. Especialista senior en control de gestión

Para este puesto, Nubank busca una persona que prepare estados financieros reglamentarios y ejecute controles financieros relacionados con el libro mayor, incluyendo (estructura de las finanzas, políticas y divulgaciones). Entre los requisitos están:



Profesional en contabilidad.

De 7 - 9 años de experiencia trabajando con el área contable y experiencia comprobada en conciliaciones, depreciaciones, construcción de controles financieros, cierres contables, entre otros.

Con conocimientos en NIIF y experiencia en instituciones financieras.

Revisión o elaboración de informes para la Superintendencia Financiera.

Experiencia demostrada en ERP – SAP u otro ERP.

Fluido en español e inglés (nivel avanzado).

2. Investigador senior

Un investigador sénior es responsable de investigar y recopilar datos sobre tendencias, competencia del mercado y satisfacción del consumidor para identificar problemas, deficiencias y resultados. Los requisitos del puesto son:

Conocimiento práctico de diferentes metodologías de investigación (cuantitativas y cualitativas) y técnicas experimentales.

Conocimiento sobre modelos de toma de decisiones.

Experiencia en investigación ad hoc.

Habilidades analíticas con capacidad de aprovechar los datos para desarrollar estrategias/decisiones.

Capacidad en análisis de tendencias y mapeo de mercado/competencia.

Experiencia con estudios y métricas que evalúan la validación del ajuste producto-mercado.

Pensador estratégico con buenas habilidades de comunicación y presentación.

Conocimiento del idioma inglés.

3. Ingeniero líder de software

Nubank busca un Ingeniero de software líder para impulsar soluciones innovadoras y proporcionar liderazgo técnico en los equipos. En este puesto, la persona deberá abordar desafíos complejos, influir en la dirección técnica y ser mentor de los compañeros. Los requisitos son:

Más de 6 años de experiencia en ingeniería de software con trayectoria liderando proyectos y procesos de forma independiente.

Experiencia en colaboración interfuncional y comienzo en el establecimiento de estándares técnicos.

Participación activa en actividades de contratación y tutoría dentro de una función técnica.

Capacidad demostrada para reducir la complejidad en proyectos, sistemas y procesos.

Capacidad demostrada para influir en la priorización empresarial a través de conocimientos técnicos.

4. Especialista jurídico senior

El abogado asistirá en la supervisión legal de la entidad legal de Nu Colombia y contribuirá al crecimiento del negocio, a la vez que actuará como garante para prevenir daños legales, regulatorios y a la reputación de la empresa. Estos son los requisitos del puesto:

Profesional en derecho con experiencia comprobada en regulación y legislación colombiana (7 a 10+ años).

Español e inglés fluido o nativo.

Experiencia comprobada en el sector de servicios financieros.

Experiencia comprobada en actividades legales básicas y conocimiento del mercado colombiano y de finanzas al consumo.

Excelentes habilidades de comunicación; capacidad de comunicarse de manera concisa y eficaz en todos los niveles de la organización.

Capacidad para afrontar situaciones inesperadas con decisiones sabias.

Un enfoque de trabajo basado en el "se puede hacer", buscando siempre nuevas formas de adaptar las prácticas tradicionales de una manera nueva y desafiante.

5. Analista de excelencia del cliente

Como analista junior de excelencia del cliente, se espera que la persona brinde soporte a nuestros clientes respondiendo chats, correos electrónicos y llamadas, que empodere a los clientes asegurándose de que conozcan las funciones de la aplicación, que analice los datos de la solicitud del cliente y los documentos presentados y recopile comentarios y sugerencias de clientes y clientes potenciales.

Los requisitos para el cargo son:

Tener un título profesional relacionado con el sector servicio.

Hablantes de español y con conocimientos intermedios/avanzados de inglés (valorable).

Apasionado por el servicio al cliente y la tecnología.

Excelentes habilidades sociales.

Capaz de dar y recibir retroalimentación constructiva desde el punto de vista del servicio al cliente.

Habilidades basadas en datos, analíticas y multitarea.

Capaz de desarrollar relaciones y demostrar una actitud solidaria.

6. Gerente senior de producto

Para este puesto, Nubank busca un perfil capaz de gestionar la experiencia de los clientes en ahorro, gasto y crédito, equilibrando el crecimiento, la economía unitaria y la simplicidad a escala. El puesto combina estrategia y ejecución, con responsabilidad en tarjetas, rendimiento, financiación, pagos y alianzas. Esto son los requisitos:

Experiencia comprobada en la propiedad de áreas de productos complejas y de alto impacto.

Capacidad para definir la estrategia de producto y cartera, gestionar compensaciones y traducir la ambigüedad en una dirección clara.

Comodidad trabajando con métricas de precios, economía unitaria, crecimiento, retención y rentabilidad.

Capacidad de utilizar información cuantitativa y cualitativa para priorizar, evaluar compensaciones y medir el éxito.

Trayectoria de ejecución de iniciativas complejas con calidad, velocidad y escalabilidad.

Inglés avanzado o fluido.

Los interesados en aplicar a las ofertas laborales de Nubank deben diligenciar en formulario ubicado al final de cada una de las vacantes, adjuntar los documentos y, al final, dar clic en ‘Presentar solicitud’.



Beneficios de trabajar en Nubank

La compañía financiera ofrece a sus trabajadores los mejores beneficios, entre ellos un horario híbrido. Estas ventajas aplican para la mayoría de los empleos ofertados, no obstante, dependen de las condiciones y requisitos de cada puesto.