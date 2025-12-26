Calendario tributario 2026: fechas clave para declarar renta e IVA ante la DIAN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reveló el cronograma oficial para el cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes al año 2026. Este calendario es la hoja de ruta para que los contribuyentes eviten sanciones y cumplan con el pago de impuestos como renta, IVA y retención en la fuente.



Renta para grandes contribuyentes y empresas

Los grandes contribuyentes deberán iniciar su proceso de pago en febrero de 2026 con la primera cuota. La presentación de la declaración y el pago de la segunda cuota se extenderá hasta abril, mientras que el pago de la tercera cuota quedó programado para el mes de junio.

Por su parte, las personas jurídicas (empresas) tienen fijados sus plazos de declaración y pago de la primera cuota en el mes de mayo. El cumplimiento de la segunda cuota para estas entidades se realizará en julio.



Plazos para personas naturales y otros impuestos

El turno para las personas naturales iniciará en agosto y se extenderá hasta octubre de 2026. Las fechas de vencimiento se distribuyen según los últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT).

En cuanto al Impuesto sobre las Ventas (IVA), el calendario contempla dos modalidades:



con vencimientos en marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre de 2026 y enero de 2027. Cuatrimestral: las fechas límite están fijadas para mayo, septiembre y enero de 2027.

Finalmente, la retención en la fuente mantiene su periodicidad mensual, iniciando los vencimientos de cada periodo en el mes inmediatamente posterior. Otros gravámenes como el impuesto al patrimonio y el Régimen Simple de Tributación (RST) también cuentan con fechas específicas que inician en mayo y abril respectivamente.