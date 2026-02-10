Fiscalía presentó actas que mostrarían irregularidades en contrato de zonas verdes en Medellín

Continúa el juicio contra varios exfuncionarios de la Alcaldía de Daniel Quintero en Medellín en el que se indaga un presunto direccionamiento del contrato de mantenimiento de zonas verdes y en el que hace unos días la directora del Jardín Botánico, Claudia García, indicó que, al negarse a supuestos pretenciones indebidas, se redujo el presupuesto de la entidad de manera significativa.

El valor inicial del contrato con el Jardín Botánico era cercano a los 12.000 millones de pesos y sin aparente razón alguna la Secretaría de Infraestructura redujo los recursos en 5.000 millones de pesos, dinero que, al parecer, habría sido direccionado a la Reforestadora El Líbano, direccionamiento investigado por presunta violación de los principios de transparencia y selección objetiva.

En la audiencia más reciente García leyó una carta dirigida a Daniel Quintero, en donde le muestra su preocupación por la histórica disminución de los dineros que entraban al Jardín Botánico.

"Señor Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, nos dirigimos a usted con el firme propósito de darle a conocer la situación que enfrenta el arca de biodiversidad de los medellinenses. El contrato con la Secretaría de Infraestructura Física, definido desde febrero de este año por un monto de 12.000 millones, sufrió una disminución del 42%, poniendo al Jardín Botánico en una situación crítica. Solo por esta disminución se dejaron de contratar alrededor de 109 personas", relató la directora.



Luego, la Fiscalía General de la Nación indicó que se realizaron posteriores reuniones de Junta Directiva en donde se tocó el tema en varias oportunidades y en donde, incluso, se invitó al Jardín Botánico a tomar medidas legales contra la supuesta decisión irregular que tomó la secretaria de Infraestructura, Natalia Urrego, quien está inmiscuida en este proceso.

Incluso, la directora del Jardín Botánico indicó en medio de la audiencia que tuvo una reunión con María Camila Villamizar, exsecretaria Privada de Medellín, con quien habló de lo que pasó con la disminución de los recursos.

"María Camila Villamizar plantea los dos temas de la reunión. La comunicación acerca de la disminución en el valor del contrato con la Secretaría de Infraestructura Física, Claudia García informa que el tema del contrato con la Secretaría de Infraestructura Física se ha iniciado con una solicitud de reunión con el alcalde, porque ella y la junta habían sido informados que la disminución del contrato en 42% del valor inicial, obedecía a una decisión del alcalde", reza el informe de la reunión.

Se espera que la audiencia continúe el 26 de febrero, recordando que ya se hizo la acusación presentada contra Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura Física; Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques; y Luz Eliana Henao Rodríguez, representante legal de Reforestadora El Líbano, empresa que habría sido beneficiados por un contrato que superó los 5.250 millones de pesos.