Hombre en Medellín mató a un taxista para no pagarle la carrera

En Medellín un hombre fue enviado a la cárcel por haber asesinado a un taxista. La víctima recibió varias heridas con arma blanca que terminaron con su vida y su agresor en medio de la huida del lugar de los hehos fue capturado por las autoridades.

Como en una escena digna de una serie llena de acción y suspenso, se vivió un hecho en el que un taxista, luego de terminar un servicio para el que fue contratado, recibió diferentes heridas con arma cortopunzante por parte de quien había sido su pasajero. Los hechos se registraron en el norte del Valle de Aburrá.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, este suceso se vivió el pasado 20 de enero de este año, en horas de la tarde, un hombre tomó un servicio de taxi en el barrio Niquia y tenía como destino el municipio de Girardota. Al finalizar el trayecto el pasajero se negó a pagar y terminó hiriendo de gravedad al conductor.

Con las pruebas recopiladas y presentadas a la Fiscalía General de la Nación, la entidad judicializa a Maximino Mosquera Córdoba, de 36 años. Quien después de herir a su víctima emprendió la huida y terminó lanzándose al río Medellín. Posteriormente fue capturado por las autoridades.



Por su parte, el taxista, luego de terminar la carrera y solicitar el pago del servicio a Mosquera Córdoba, en su lugar recibió una herida en el pecho y debió ser trasladado de urgencia hasta un centro asistencial donde falleció horas después.

El hoy capturado y judicializado Mosquera Córdoba no se allanó al cargo que le imputó la Fiscalía por el delito de homicidio agravado y un juez de control garantías lo envió a la cárcel de manera preventiva.