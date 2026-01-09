Taxista murió tras caer a un vacío cuando escapaba de sicarios en Andes, Antioquia

Por escapar de sicarios, un taxista murió al caer a un barranco. El hecho ocurrió en la zona rural del municipio de Andes, en el suroeste antioqueño.

De acuerdo con versiones preliminares por parte de las autoridades, el taxista fue interceptado por hombres armados, quienes le estaban disparando, y en un intento por salvar su vida, perdió el control del automotor. El vehículo rodó varios metros por un barranco hasta terminar en el fondo de una cañada.

Testigos de los hechos, en medio de las detonaciones y el estruendo a causa del colapso del vehículo, dieron aviso inmediato a los organismos de emergencia, quienes acudieron de inmediato al lugar del trágico accidente para dar atención inmediata a la víctima.

Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Andes llegaron al lugar y realizaron labores para extraer al conductor. A pesar de que los socorristas lograron rescatar al hombre con vida del abismo, la gravedad de sus lesiones, provocadas por la caída y, presuntamente, impactos de bala, provocaron la muerte de este hombre.



La víctima fue identificada como César Morales, hermano gemelo de un reconocido conductor de la empresa Brasilia, conocido en la región por su labor social en ayuda a niños de escasos recursos. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.